ظهرت الأن نتائج امتحان المراسلة 2022 امتحان اثبات المستوى دورة ماي موقع الديوان الوطني الجزائري

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عمر شويل - جدة اعلان نتائج المراسلة امتحان اثبات المستوى على مستوى سائر الولايات الجزائرية، حيث بدأ موقع الديوان الوطني في رفع النتائج ابتداء من ظهر الأثنين 18 جويلية، على أن يتم رفع باقي النتائج خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 19 و 20 جويلية، ويبحث الطلاب عن رابط الديوان الوطني للتعليم والتكوين الجزائري، وهو المختص بعرض نتائج المراسلة 2022 نتائج اختبارات اثبات المستوى بكافة الولايات، حيث تم تقسيم عرض النتائج على ثلاث أيام متتابعة، من أجل اتاحة الفرصة للمتعلمين والمتعلمات في استخراج نتائج اثبات المستو دورة ماي، وللتعرف على المعدلات ودرجات القبول والرسوب بسهولة.

اعلان نتائج المراسلة 2022 اثبات المستوى

ظهرت الأن بالفعل نتائج امتحانات المراسلة اثبات المستوى في بعض الولايات الجزائرية، حيث أعلن موقع الديوان الوطني عن الإنتهاء من رفع النتائج في ولايات (أدرار – الأغواط – باتنة – سطيف – الجلفة – المدية – تمنراست – تسمسليت – قسنطينة)، على أن يتم اعلان النتائج في باقي الولايات تباعاً، وفقاً لما أوضحته رزمانة النتائج حسب المراكز الولائية.

رابط نتائج المراسلة 2022

نتائج المراسلة 2022 اثبات المستوى دورة ماي من خلال موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين، اثبات المستوى الديوان الوطني الجزائري وخطوات التعرف على النتيجة كالتالي:-

يقوم المتعلمون والمتعلمات بالولوج عبر رابط الديوان الوطني، للتعرف على نتائج المراسلة 2022 والتعرف على المعدلات بعد اتباع الخطوات التالية:-

موقع استخراج نتائج المراسلة 2022

2022 ادحال رقم التسجيل الذي يمكن الحصول عليه من موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين.

ادخال تاريخ الميلاد.

ادخال العلامة المرئية وهي عبارة عن أحرف متتالية دون فراغات.

الضغط على استعراض لتظهر النتائج الخاصة بإثبات المستوى على الفور.

كانت وزارة التربية الوطنية الجزائرية، قد أعلنت عن اختصاص موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بُعد onefd.edu.dz، بإعلان نتائج المراسلة 2022 نتائج اثبات المستوى، للمتعلمين الذين خاضوا امتحانات دورة ماي 2022، حيث يتم اعلان النتائج على مراحل حسب الولايات، من أجل التقليل من الضغط الواقع على موقع اعلان النتائج، ويمكن الأن القيام بسحب كشف نقاط المراسلة 2021، والذي يحتاجه الطالب للقيام بعملية التسجيل خلال الموسم المقبل، وبالفعل ظهرت اليوم الأثنين 18 جويلية نتائج المراسلة في تمام الثانية عشر ظهراً، وبات من الممكن سحب كشف النقاط الأن.