نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رابط” الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو تعرف على آخر موعد لسداد قيمة الفاتورة قبل قطع الخدمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتم الآن البحث بشكل كبير جدا عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2022 لشهر يوليو حيث تم الإعلان من قبل شركة “وي” المصرية للاتصالات سابقا عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو وأصبحت الفاتورة متاحة يوم 15/7/2022 عبر الموقع الرسمي للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي ويمكنك من خلال هذا الموقع أن تستعلم عن قيمة الفاتورة وكذلك يمكنك أن تقوم بتسديد قيمة الفاتورة حتى لا تتعرض لدفع غرامة التأخير عن السداد.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2022

يمكنك الآن عزيزي العميل أن تستعلم عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو عبر الرابط الرسمي للفاتورة حيث يتم من خلال هذه الفاتورة الخاصة بشهر يوليو حساب قيمة المكالمات في شهر أبريل ومايو ويونيو، وهناك طريقتين للاستعلام عن الفاتورة أولا يمكنك أن تستعلم عن الفاتورة من خلال الاتصال برقم شركة “وي” أو شركة المصرية للاتصالات وهو عن طريق الرقم المختصر الخاص بهم “19777” وبعدها يتم اتباع التعليمات واختيار الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وبعدها سوف تتمكن من معرفة قيمة الفاتورة.

طريقة الاستعلام عن فاتورة شهر يوليو التليفون الأرضي

يمكنك أن تستعلم عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي 2022 عن طريق موقع شركة المصرية للاتصالات عبر كتابة البيانات المطلوبة منك ويتم الاستعلام عن طريق اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب أن تتوجه إلى موقع المصرية للاتصالات.

اختر الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2022.

يتم كتابة كود المحافظة وتم أيضا كتابة رقم التليفون الأرضي.

اضغط على عرض الفاتورة.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2022

ثم بعد ذلك سوف تتمكن من معرفة قيمة الفاتورة وبعدها سوف يمكنك تسديد قيمة الفاتورة عن طريق الضغط على سداد قيمة الفاتورة،

والجدير بالذكر أن الفاتورة يمكنك أن تقوم بسدادها حتى يوم 14 من شهر أغسطس القادم وفي حال التأخير يتم منع الاتصالات عن الهاتف الأرضي حتى يوم 14 من شهر سبتمبر بينما يتم قطع الخدمة بشكل كلي في حال الاستمرار في عدم سداد قيمة الفاتورة بعد يوم 15 من شهر سبتمبر ولذلك يجب عليكم سرعة سداد فاتورة التليفون الأرضي في الموعد المحدد لذلك.