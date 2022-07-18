نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات استصدار نتائج التاسع 2022 في سوريا حسب الاسم ولينك تحميل نتائج الصف التاسع 2022 برقم الاكتتاب فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج التاسع 2022 في سوريا حسب الاسم عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية كلمات حازت على اهتمام وبحث الكثير من الأسر السورية المقيمية داخل وخارج سوريا خلال الفترة الحالة تزامنا مع اقتراب إعلان نتائج الصف التاسع سوريا 2022 حسب رقم الاكتتاب فور الانتهاء من عمليات تصحيح ومراجعة إجابات الطلاب في الاختبارات النهائية التي جرت خلال الأيام الأخيرة من شهر مايو الماضي واستمرت حتى منتصف شهر يونيو 2022.

نتائج التاسع 2022 في سوريا حسب الاسم

يأتي تزايد عمليات البحث عن نتائج التاسع 2022 في سوريا حسب الاسم بعد انتهاء وزارة التربية والتعليم من إعلان نتائج البكالوريا 2022 سوريا في اليوم الأخير قبل بداية إجازة عيد الأضحى المبارك 1443 ما يجعل نتائج التاسع تحظى بالاهتمام الأكبر في الوقت الحالي لمسئولي الوزارة لإعلانها رسميا، خاصة بعد مرور نحو 4 أسابيع على انتهاء الاختبارات.

تطبيق نتائج التاسع 2022 في سوريا

في السياق ذاته أعلنت وزارة التربية والتعليم إصدار أحدث تطبيق للنتائج للهواتف المحمولة بما يتناسب مع جميع أنظمة التشغيل ما بين أندوريد وios وويندوز. وذلك للتسهيل على طلاب الصف التاسع في الشهادة الإعدادية السورية 2022 وتخفيف أعباء استخراج النتيجة عنهم.

ويمكن تحميل تطبيق نتائج الصف التاسع في سوريا 2022 عبر رابط app moed gov sy.

وبعد تحميل تطبيق نتائج التاسع 2022 يسجل الطالب على التطبيق برقم الاكتتاب الخاص به ثم يضغط على أيقونة الاستعلام عن النتائج.

ونستعرض لكم عبر السطور التالية رابط استخراج نتائج الصف التاسع 2022 سوريا حسب الاسم عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية لجميع الطلاب من خلال اتباع الخطوات التالية:-

سجل دخولك إلى رابط موقع وزارة التربية السورية لنتائج التاسع.

حدد المحافظة التي تتبع إليها.

أدخل رقم الاكتتاب الخاص بالطالب أثناء أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

اضغط على أيقونة بحث.

ستظهر النتيجة خلال ثواني قليلة فور الإعلان عنها.

كيفية استعلام نتائج التاسع 2022 في سوريا حسب الاسم

وعن كيفية الاستعلام عن نتائج التاسع 2022 في سوريا حسب الاسم عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية فور اعتمادها رسميا ونشرها إلكترونيا. يمكن اتباع ما يلي من خطوات:-:

ثاني خطوة تتمثل في كتابة اسم الطالب.

ثالث خطوة تتمثل في إضافة رقم الاكتتاب الخاص بالطالب.

رابع خطوة تتمثل في تحديد النتيجة المراد الاستعلام عنها.

خامس خطوة تتمثل في تحديد المحافظة التي يدرس بها طالب الصف التاسع 2022.

أخيرًا: الضغط على أيقونة عرض النتيجة لمعرفة درجات الطالب.

ونفت الوزارة في بيان لها ما تناقلته عدد من المواقع الإلكترونية أنه تم إعلان نتائج الصف التاسع للبرنامج السوري للعام الدراسي 2022 في جميع المحافظات السورية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم نشر قائمة أسماء الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية في نتيجة الصف التاسع لشهادة التعليم الأساسي خلال الفترة المقبلة فور تجهيزها رسميا.