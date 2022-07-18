إليكم… تفاصيل موعد ظهور نتائج الثانوية العامة 2023

كشفت وزارة التربية والتعليم الفني رسميا عن كافة التفاصيل الخاصة باعلان موعد طرح نتائج شهادة الثانوية العامة 2022، حيث اعلنت الوزارة عن بيان رسمي يتضمن بعض التفاصيل الهامة الخاصة بنتائج الطلاب الثانوية العامة بالتزامن مع اقتراب موعد نهاية امتحانات طلاب الثانوية العامة بناء على الجدول الرسمي المعتمد من قبل الوزارة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور ما كشفت عنه وزارة التربية والتعليم بشأن موعد اعلان نتائج الثانوية العامة 2022.

وزارة التعليم تكشف موعد اعلان نتائج الثانوية العامة 2022

وقد قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم، رسميا من خلال بيان خلال الفترة الاخيرة، إن الوزارة من المقرر ان تعلن رسميا قبل نهاية الأسبوع الحالي عن تفاصيل موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، بالاضافة الى توضيح وزير التربية والتعليم رسميا أنه من المقرر ان يتم الاعلان عن نتائج نظام التظلمات وجدول الدور الثاني وخريطة العام الدراسي الجديد، وقد أدمت الوزارة انه من المقرر ان يتم الاعلان رسميا عن النتائج فور الانتهاء من اعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب في اقرب وقت، حيث تسير عملية تصحيح الامتحانات بناء على الاجراءات والضوابط التي اكدت عليها وزارة التربية والتعليم المصرية، حيث يتم مراجعة النتائج ورصد الدرجات والنتائج في مختلف المواد الدراسية.

تفاصيل اعلان نتائج الشهادة الثانوية العامة

وقد صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رسميا بأن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام في جميع انحاء المحافظات قد جاء على نحو 707 آلاف و992 طالبا وطالبة، وذلك في الشعبتين العلمية والأدبية، والتي تكون داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، والتي اشارت الى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة والتي تتعلق بالضوابط الخاصة بالامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، وقد اشارت كذلك على أنه يتم العمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية “موبايل- سماعات”،؛ وهي الضوابط التي اعلنت عنها الوزارة، وقد اوضحت كذلك الكتيب الخاص بالمفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا.