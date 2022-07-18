نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Oppo A97 5G.. أوبو تطلق هاتفها الذكي الجديد بمواصفات استثنائية من الفئة المتوسطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت الشركة الصينية أوبو هاتفها الذكي الجديد A97 5G من الفئة المتوسطة، والذي حظي بإعجاب الكثيرين ، وذلك خلال أيام من الإعلان الرسمي عنه، لما يمتاز به الهاتف من إمكانيات ومواصفات متميزة وتصميم جديد وأنيق وشبابي.

حيث يعتبر هات أوبو A97 5G من أكثر هواتف الفئة المتوسطة، الذي قد يحظى بشعبية كبيرة بسبب إمكانياته الاستثنائية، مما يجعله في قمة المنافسة بين هواتف الفئة المتوسطة.

فقد أوضحت الشركة بأن الهاتف الجديد سيعتمد على معالج من إنتاج شركة ميديا تيك التايوانية من نوع Dimensity 810، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجا بايت، مع قابلية التوسيع إلى سعة 19 جيجا بايت، بالإضافة إلى دعم الاتصال بشبكة الجيل الخامس للاتصالات.

مواصفات هاتف Oppo A97 5G

يأتي الهاتف بشاشة قياس 6.56 بوصة، من نوع LCD، بدقة عرض 2408*1080 بكسل، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية.

كما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية للهاتف 256 جيجا بايت، ويحتوى الجهاز على معالج من إنتاج شركة ميديا تيك التايوانية من نوع DIMENITY 810 وبذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجا بايت، ويمكن توسيعها حتى سعة 19 جيجا بايت.

كما يأتي الهاتف بنظام جوجل أندرويد 12 ” Coloros 12 ” وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجا بيكسل، وبكاميرا خلفية واسعة الزاوية بدقة 48 ميجا بيكسل، وكاميرا العمق الثانوية بدقة 2 ميجا بيكسل، مع فلاش LED، ومستشعر بصمة في الجانب، وبطاقة SIM مزدوجة.

وتأتي أبعاد الهاتف 164.4*75.7*8.4 ملم، بخامات من البلاستيك وواجهة زجاجية، بوزن 190 جرام.

ويأتي الهاتف بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G، وبطارية سعة 5000 ميللي أمبير من نوع ليثيوم بوليمر، وبشاحن بقدرة 33 وات.

موعد طرح الهاتف بالأسواق العربية

لم تعلن الشركة عن موعد طرح الهاتف الجديد بالأسواق العربية، إلا إنها قد أتاحته على موقعها الرسمي، كما بدأت في بيعة بالأسواق الصينية، وسيتم قريبا طرحه في الهند، ومنها إلى باقي الأسواق العالمية.

سعر هاتف Oppo A97 5G

ويأتي هاتف Oppo A97 5G بسعر اقتصادي، حيث يبلغ حوالي 341 دولار أمريكي، أي ما يعادل 6500 جنية مصري، وما يعادل 1300 ريال سعودي، ويأتي باللونين الأزرق والأسود.