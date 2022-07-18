ماكرون: زيارة بن زايد لفرنسا ”تاريخية” باريس

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 يوليو 2022 11:23 مساءً - وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان؛ رئيس دولة الإمارات لفرنسا بأنها "تاريخية".

وقال ماكرون: "نثمن اختيار الشيخ محمد بن زايد بلادنا لتكون وجهة لأول زيارة دولة له بعد انتخابه رئيسا لدولة الإمارات".

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان؛ رئيس دولة الإمارات، قد وصف فرنسا بأنها "صديق وحليف استراتيجي" لدولة الإمارات. وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي يزور فرنسا في زيارة دولة تستغرق ثلاثة أيام، إن علاقات البلدين التاريخية "تميزت بالمواقف الثابتة والتعاون المثمر في العديد من المجالات".وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "اليوم أعبر عن سعادتي بزيارة باريس العريقة ولقاء صديقي الرئيس إيمانويل ماكرون".

ووصل، رئيس دولة الإمارات، إلى قصر الإليزيه، في وقت سابق اليوم حيث كان في مقدمة مستقبليه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حيث أعظ مأدبة غذاء على شرفه وبدأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ظهر اليوم الإثنين، زيارة دولة إلى فرنسا، شهدت احتفاء خاصا بالضيف الكبير.

فيما ترفرف اعلام البلدين في شوارع فرنسا الكبرى وخاصة الشانزليزيه.. وعلى سلم قصر الإليزيه، ظهر احتفاء خاص بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث كان ماكرون وحرمه بريجيت ماكرون في استقباله. وفي وقت سابق اليوم وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى قصر الأنفاليد، الذي تستقبل فيه فرنسا كبار ضيوفها.

ثم التقى بعد ذلك رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه في مقر المجلس البرلماني، فيما يستقبله هذا المساء الرئيس الفرنسي في قصر جراند تريانو بمدينة فرساي على مأدبة عشاء دولة على شرف الضيف الكبير دعا فيها الرئيس الفرنسي نحو مئة شخصية فرنسية رفيعة منها رؤساء فرنسا السابقين ورئيسة الحكومة إليزابيث بورن ورئيسة الجمعية الوطنية ورئيس مجلي الشيوخ ووزراء حاليين وسابقين وبرلمانيين وكبار رجال الأعمال الفرنسيين ومديرة عام اليونسكو.

اما غدا فمن المقرر أن تستقبله رئيسة الوزراء في مقر رئاسة الحكومة بثصر ماتنيون كما ستستقبله رئيسة الجمعية الوطنية ( مجلس النواب) قبل أن يغادر فرنسا بصحبة وزيرة الخارجية كاترين كولونا التي ستكون في وداعه فيما كان وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير في استقباله من المطار.