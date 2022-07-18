رئيسا أوكرانيا والبرازيل يناقشان استئناف صادرات الحبوب

جدة - نرمين السيد - وكتب زيلينسكى فى تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعى، وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الإثنين: "أجريت محادثة مع الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو وأطلعته على الوضع على الجبهة". وأضاف: ناقشنا أيضا أهمية استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية لمنع أزمة الغذاء العالمية. ودعا زيلينسكى جميع شركاء أوكرانيا للانضمام إلى العقوبات ضد روسيا.

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