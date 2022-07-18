اليابان والصين تخفضان حيازتهما من سندات الخزانة الأمريكية

جدة - نرمين السيد - أظهرت بيانات من وزارة الخزانة الأمريكية أن اليابان والصين قلصتا حيازاتهما من سندات الخزانة الأميركية فى مايو إلى أدنى مستويات فى عدة أعوام، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





وأشارت البيانات إلى أن حيازات اليابان تراجعت إلى 1.212 تريليون دولار، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2020 عندما كان رصيد البلاد من سندات الخزانة الأمريكية 1.211 تريليون دولار. وفى أبريل بلغت حيازات اليابان 1.218 تريليون دولار. وأظهرت البيانات أن حيازات الصين من الدين الحكومى الأمريكى هبطت إلى 980.8 مليار دولار فى مايو، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2020 عندما كانت تلك الحيازات 843.7 مليار دولار. وفى أبريل بلغت حيازات الصين 1.003 تريليون دولار.

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