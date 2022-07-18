مأساة ليلة العمر.. مقتل 20 وفقدان 30 شخصا فى انقلاب مركب بباكستان

جدة - نرمين السيد - لقى ما لا يقل عن 20 شخصا، معظمهم من النساء حتفهم، كما فٌقد 30 آخرون بعد انقلاب مركب كان يقلّ أكثر من 100 شخص فى نهر السند بوسط باكستان، اليوم الإثنين، كما صرّح مسؤولون باكستانيون.





وحسبما أفادت إذاعة "مونت كارلو"، ذكرت الحكومة الباكستانية فى بيانٍ لها أن المركب المكتظ بالركاب كان فى طريقه لحضور حفل زفافٍ عندما انقلب فى نهر السند بمنطقة صادق آباد. وقال البيان إن الغواصين أنقذوا نحو 90 شخصا، مضيفا أن معظم الركاب كانوا من النساء والأطفال. وأبلغ "أسلم تسليم" المسؤول بالحكومة المحلية قناة جيو نيوز التلفزيونية المحلية "انتشلنا 20 جثة حتى الآن" معظمهم من النساء. وأضاف إن نحو 30 شخصا آخرين ما زالوا مفقودين.

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