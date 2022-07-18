مقتل 10 مدنيين فى شمال بوركينا فاسو بهجوم مسلح

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر أمنى أن "قرية جيسينجورى كانت هدفا لهجوم شنه جهاديون مفترضون أمس (الأحد)، وأودى بحياة نحو عشرة مدنيين".
وأضاف المصدر أن المهاجمين نهبوا الممتلكات واستولوا على الماشية، بعد الهجوم.
بينما أكد مصدر محلى للوكالة أنه تم اكتشاف 8 جثث كحصيلة أولية.
القرية ذاتها شهدت مجزرة ارتكبها متشددون فى 9 من الشهر الماضى، وراح ضحيتها 86 مدنيا، وتُعد القرية من أكثر المناطق تضرراً من أعمال العنف التى يشنها جهاديون فى البلاد.
وتشهد بوركينا فاسو، مثل جارتيها النيجر ومالى، هجمات جهادية متكررة منذ عام 2015 تشنها حركات تابعة لتنظيمى "القاعدة"، و"داعش"، خلفت آلاف القتلى ونحو مليونى نازح.
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