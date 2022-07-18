إحالة 10 أشخاص للمحاكمة بسبب انفجار صهريج غاز بميناء العقبة الأردنى

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة المملكة الأردنية فإن مدعى عام العقبة قد أصدر قرار يقضى بإحالة 10 أشخاص لمحاكمتهم أمام محكمة بداية جزاء العقبة بعد أن كان قد تقرر توقيفهم فى مركز الإصلاح والتأهيل.
وأوضح أن المدعى العام كان قد أسند للمشتكى عليهم جميعا جرم التسبب فى وفاة 13 شخصا والإيذاء وإلحاق الضرر بمال الغير وجرم الإهمال بواجبات الوظيفة خلافاً لأحكام قانون العقوبات وقانون الجرائم الاقتصادية، إضافة إلى إسناد جرم عدم توفير البيئة المناسبة لحماية العاملين من المخاطر المهنية المختلفة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية وجرم تسريب مواد ضارة كيميائية إلى البيئة البرية والبحرية خلافا لأحكام نظام حماية البيئة فى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001 للشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل الميناء.
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