العالم اليوم - اليابان والصين تخفضان حيازتهما من سندات الخزانة الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 يوليو 2022 11:16 مساءً - أظهرت بيانات من وزارة الخزانة الأميركية أن اليابان والصين قلصتا حيازاتهما من سندات الخزانة الأميركية في مايو إلى أدنى مستويات في عدة أعوام.

وأشارت البيانات إلى أن حيازات اليابان تراجعت إلى 1.212 تريليون دولار، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2020 عندما كان رصيد البلاد من سندات الخزانة الأميركية 1.211 تريليون دولار. وفي أبريل بلغت حيازات اليابان 1.218 تريليون دولار.

وأظهرت البيانات أن حيازات الصين من الدين الحكومي الأميركي هبطت إلى 980.8 مليار دولار في مايو، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2020 عندما كانت تلك الحيازات 843.7 مليار دولار. وفي أبريل بلغت حيازات الصين 1.003 تريليون دولار.