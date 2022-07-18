العالم اليوم - سوناك يفوز بالجولة الثالثة من تصويت رئاسة وزراء بريطانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 يوليو 2022 11:16 مساءً - فاز وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك بأعلى عدد من الأصوات في الجولة الثالثة من التصويت لاختيار خليفة لرئيس الوزراء بوريس جونسون اليوم الاثنين.

وخرج عضو البرلمان توم توجنهات من السباق.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر سوناك يفوز بالجولة الثالثة من تصويت رئاسة وزراء بريطانيا .. في رعاية الله وحفظة