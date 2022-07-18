رابط تقديم الأمن البيئي jobs.sa 1443 شروط التسجيل في ابشر للتوظيف 1443

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عمر شويل - جدة نوفر رابط تقديم الأمن البيئي 1443 للتسجيل في وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي العسكرية الشاغرة المُعلن عنها عبر ابشر للتوظيف، حيث نشرت الإدارة العامة للقبول المركزي عبر منصة ابشر للتوظيف العسكرية كافة تفاصيل الوظائف المعلنة من حيث شروط التقديم للقبول بالقطاع العسكري المستفيد من الإعلان، ومتى يفتح باب التسجيل في الأمن البيئي للرجال، والمؤهل العلمي المطلوب لكل رتبة من الرتب العسكرية المتاحة.

وقد تم تخصيص هذه الوظائف للرجال الحاصلين على شهادة البكالوريوس ودبلوم الكليات المتوسطة والكليات التقنية بالتخصصات المعلنة، ومن خلال المقال يمكن الحصول على رابط تقديم القوات الخاصة للأمن البيئي عبر منصة ابشر للتوظيف الإلكترونية، بالإضافة إلى الإطلاع على شروط الأمن البيئي 1443 رجال.

رابط تقديم الأمن البيئي 1443

تفتح منصة ابشر وظائف العسكرية التابعة لوزارة الداخلية باب التسجيل في وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي لاستقبال طلبات التقديم من الراغبين في الالتحاق بالقطاع العسكري ممن تنطبق عليهم شروط القبول على مدار الأسبوع المقبل، وذلك للتعيين على الرتب العسكرية (رقيب – وكيل رقيب – عريف).

وقد أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية السعودية عن موعد فتح التسجيل في الأمن البيئي 1443 للرجال، ووفقاً لما أعلنت عنه الإدارة، فمن المقرر أن يتم تقديم الأمن البيئي 1443 خلال الفترة الموضحة بالتالي:

بدء التسجيل في الأمن البيئي اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت بتاريخ 17 ذي الحجة 1443هـ الموافق لتاريخ 16 يوليو 2022م.

انتهاء فترة التسجيل في تمام العاشرة من صباح يوم الخميس بتاريخ 22 ذي الحجة 1443هـ الموافق لتاريخ 21 يوليو 2022م.

وبناءً على المواعيد الموضحة عالية، فلم يتبقى سوى يوم واحد فقط لتبدأ منصة ابشر للتوظيف في استقبال الطلبات للالتحاق بقطاع القوات الخاصة للأمن البيئي العسكري، ففور حلول الموعد المذكور يتم تفعيل رابط التقديم على الأمن البيئي من قبل الإدارة العامة للقبول، ويمكن الحصول على رابط منصة ابشر تسجيل دخول من خلال التالي:

رابط تقديم الأمن البيئي ابشر توظيف (jobs.sa).

فتح باب القبول والتسجيل في القوات الخاصة للأمن البيئي، من خلال منصة (أبشر – توظيف) بوزارة الداخلية – على الرابط https://t.co/YBlk6jznsg . pic.twitter.com/MpHYXqPKXQ — القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) فتح باب القبول والتسجيل في القوات الخاصة للأمن البيئي، من خلال منصة (أبشر - توظيف) بوزارة الداخلية - على الرابط https://t.co/YBlk6jznsg . pic.twitter.com/MpHYXqPKXQ — القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) July 14, 2022

شروط التسجيل في القوات الخاصة للأمن البيئي رجال 1443

لكل وظيفة من الوظائف العسكرية شروطها الخاصة، وقد أعلنت الإدارة العامة للقبول والتسجيل عن شروط القوات الخاصة للأمن البيئي الواجب توافرها فيمن يرغب الانضمام للقطاع العسكري المعلن عن وجود وظائف عسكرية شاغرة به، وتتمثل شروط التسجيل في الأمن البيئي في التالي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أصلاً ومنشأً باستثناء من نشأ مع والديه خلال خدمة المملكة في خارجها. حسن السيرة والسمعة والسلوك. لا يكون محكوماً عليه بالإدانة بجريمة تخل بالشرف والأمانة. عدم سبق التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية. الحصول على المؤهل الدراسي والفني المطلوبين للوظيفة المناسبة لمؤهله. مصادقة شهادة المؤهل العلمي والفني من جانب الجهة المختصة. لا يكون قد أنهيت الخدمة له من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب كان. ألا يكون موظفاً بأي قطاع أو جهة حكومية. لا يكون متزوجاً من غير سعودية. تناسب الطول مع الوزن وفق اللائحة الطبية. اجتياز جميع الإجراءات والاختبارات الخاصة بالقبول.

ويتوجب على جميع الراغبين في الالتحاق بقطاع القوات الخاصة للأمن البيئي التحقق من انطباق كافة شروط القبول قبل البدء في تعبئة نموذج التسجيل المبدئي، وتحرى الدقة عند إدخال المعلومات والبيانات المطلوبة في الخانات المخصصة، حيث سيتم استبعاد من لديه اختلاف في البيانات المطلوبة، ويمكن التسجيل الآن من خلال اتباع رابط تقديم الأمن البيئي 1443 الرسمي المرفق.

طريقة التسجيل في الأمن البيئي 1443

يتم التقديم على وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي من خلال دخول منصة ابشر للتوظيف، ثم النقر على الإعلان الوظيفي للأمن البيئي أو النقر على الوظائف المتاحة من القائمة الرئيسية للمنصة، ومن ثم الضغط على الرتبة المناسبة للمؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم، ثم الموافقة على الشروط والأحكام بالتأشير في المربع والنقر على موافق.

ثم إدخال البيانات الأساسية المطلوبة مثل رقم الهوية للمتقدم وتاريخ ميلاده وتحديد حالته الاجتماعية متزوجاً أم لا، ثم تحديد الجنس وإدخال رقم هوية الأب، ثم النقر على موافق، وسيتم التحويل إلى نموذج التقديم المبدئي، وهنا يجب تحري الدقة عند تعبئة البيانات المطلوبة حتى لا يتم الاستبعاد في حال وجود أي اختلاف في البيانات.

ويُطلب من المتقدم إدخال بياناته الشخصية مثل الهوية الوطني وتاريخ الميلاد ومحل الميلاد والوزن والطول وبيانات السكن وفق ما هو مدون بالعنوان الوطني، وحساب منصات التواصل الاجتماعي، ثم النقر على حفظ والتالي، ثم إدخال كافة البيانات التي تتعلق بالمؤهل الدراسي، ثم الضغط على حفظ بيانات المؤهل العلمي، ثم عرض وحفظ، ومن التأكد من البيانات المسجلة والنقر على تقديم الطلب.

الرتب والمؤهلات المطلوبة

تم الإعلان عن فتح التقديم على القوات الخاصة للأمن البيئي لحاملي شهادة البكالوريوس لمدة أربع سنوات في بعض التخصصات الموضحة عبر ابشر للتوظيف للتعيين على رتبة رقيب، كما يتاح تقديم الحاصلين على نفس المؤهل العلمي بتخصصات أخرى للتعيين على رتبة وكيل رقيب.

أما عن رتبة عريف، فيتم التقديم عليها لمن حصل على دبلوم الكليات المتوسطة والتقنية أو ما يعادلها والتي لا تقل مدة الدراسة بها عن عامين دراسيين، أكدت الإدارة على استبعاد أي متقدم في حال وجد اختلاف في البيانات المسجلة، فمن أجل تلاشي الرفض والاعتذار عن القبول لوجود أخطاء في البيانات المدونة، فيجب تحري الدقة عند إكمال بيانات التسجيل من خلال رابط تقديم الأمن البيئي ابشر توظيف المرفق.