نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم القوات الخاصة للأمن البيئي jobs.sa شروط التسجيل في ابشر للتوظيف 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت إدارة القبول والتسجيل عن تفعيل رابط تقديم القوات الخاصة للأمن البيئي 1443 اعتباراً من العاشرة من صباح يوم السبت لبدء التسجيل في الأمن البيئي للرجال، حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي يوم الخميس بتاريخ الخامس عشر من شهر ذي الحجة 1443هـ عن وجود وظائف شاغرة بقطاع القوات الخاصة للأمن البيئي للرجال، كما حددت الرتب العسكرية والتخصصات المطلوبة لكل رتبة من الرتب المعلن عنها.

وقد أوضحت شروط التقديم على الأمن البيئي لمن يرغب في الالتحاق بالقطاع العسكري من المواطنين الحاصلين على المؤهل العلمي المطلوب، ومن خلال المقال يمكن الحصول على رابط تقديم الأمن البيئي ابشر توظيف الرسمي لتعبئة نموذج التسجيل المبدئي فور حلول الموعد المحدد للتسجيل، وشروط التقديم على الأمن البيئي 1443.

متى يفتح التقديم على الأمن البيئي 1443؟

حددت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة موعد فتح باب التسجيل في وظائف الأمن البيئي 1443 المعلن عنها عبر منصة ابشر للتوظيف العسكري، حيث سيتم استقبال طلبات تقديم الأمن البيئي رجال خلال الفترة الموضحة بالتالي:

يبدأ التقديم على ابشر توظيف الأمن البيئي اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت بتاريخ 17 ذي الحجة 1443هـ.

تنتهي فترة التسجيل بالأمن البيئي يوم الخميس الموافق لتاريخ 22 ذي الحجة 1443هـ الساعة العاشرة صباحاً.

ففي تمام العاشرة من صباح اليوم السبت، سيتم تفعيل أيقونة التقديم على الأمن البيئي بنهاية صفحة الإعلان الوظيفي، حيث يتم النقر على الرابط ليتم التحويل إلى صفحة الوظائف المتاحة، كما يمكن التوجه إلى صفحة الوظائف المتاحة مباشرةً من خلال النقر عليها من القائمة الرئيسية بمنصة ابشر للتوظيف، ومن ثم تعبئة البيانات الأساسية المطلوبة للمتقدم.

رابط تقديم القوات الخاصة للأمن البيئي 1443

تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب التسجيل والقبول في وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي العسكرية للرجال وذلك للتعيين على رتبة رقيب أو وكيل رقيب أو عريف بمختلف المناطق في المملكة العربية السعودية.

وقد حددت الرتب العسكرية والمؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة المناسبة للمؤهل التعليمي الحاصل عليه المتقدم، إلى جانب التخصصات المطلوبة، حيث يتم التقديم على الرتبة المناسبة للمؤهل الدراسي أو العلمي الحاصل عليه المتقدم، وبعد انتهاء فترة التقديم وإعلان نتائج الفرز المبدئي والقبول النهائي سيتم التعيين على الرتب العسكرية الآتية (رقيب – وكيل رقيب – عريف).

وفور حلول الموعد المحدد لبدء التسجيل في الوظائف العسكرية الشاغرة المعلنة عبر منصة ابشر توظيف، فسوف يتم تفعيل رابط التقديم على الأمن البيئي من جانب إدارة القبول والتسجيل المركزي، ومن ثم إدراج القطاع ضمن الوظائف المتاحة، ومن يرغب في الحصول على رابط تقديم الأمن البيئي رجال 1443، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط التالي:

رابط تقديم القوات الخاصة للأمن البيئي 1443 رجال (jobs.sa).

فتح باب القبول والتسجيل في القوات الخاصة للأمن البيئي، من خلال منصة (أبشر – توظيف) بوزارة الداخلية – على الرابط https://t.co/YBlk6jznsg . pic.twitter.com/MpHYXqPKXQ — القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) فتح باب القبول والتسجيل في القوات الخاصة للأمن البيئي، من خلال منصة (أبشر - توظيف) بوزارة الداخلية - على الرابط https://t.co/YBlk6jznsg . pic.twitter.com/MpHYXqPKXQ — القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) July 14, 2022

شروط الأمن البيئي تقديم 1443

أكدت القوات الخاصة للأمن البيئي في إعلانها الوظيفي على منصة ابشر للتوظيف على ضرورة التأكد من انطباق شروط التقديم على المتقدم قبل بدء التسجيل في الوظائف الشاغرة، لذا قمنا بتوفير شروط الأمن البيئي لمن يرغب في الإطلاع عليها من خلال التالي:

يتاح التقديم فقط للمتقدمين السعوديين أصلاً ومنشأً باستثناء من نشأ مع والديه خلال خدمة المملكة في خارجها.

أن يكون حسن السيرة والسلوك.

لا يكون محكوماً عليه بالإدانة في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة.

توفر المؤهل الدراسي والفني المطلوبين للوظيفة المتقدم عليها والمناسبة لمؤهله.

مصادقة شهادة المؤهل العلمي والفني من جانب الجهة المختصة.

عدم سبق التعيين على وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية.

ألا يكون قد أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب.

لا يكون موظفاً بأي قطاع حكومي.

عدم الزواج من غير سعودية.

اجتياز جميع الإجراءات والاختبارات الخاصة بالقبول.

تناسب الطول مع الوزن وفق اللائحة الطبية.

التخصصات المطلوبة للأمن البيئي

تم تخصيص وظائف القوات الأمن البيئي للمواطنين السعوديين الحاصلين على المؤهلات والتخصصات المطلوبة، حيث حددت الإدارة المؤهل العلمي المطلوب للتعيين على وظائف الأمن البيئي المعلنة، ويمكن التعرف على المؤهل الدراسي والرتبة المناسبة له، يمكنه ذلك من خلال النقاط التالية:

رتبة رقيب “شهادة البكالوريوس” في بعض التخصصات.

وكيل رقيب “بكالوريوس”.

عريف “دبلوم الكليات المتوسطة والكليات التقنية أو ما يعادلها والتي لا تقل مدة الدراسة بها عن عامين دراسيين”.

سلم رواتب القوات الخاصة للأمن البيئي

مع بداية فتح التقديم على الأمن البيئي للرجال للتعيين على الرتب المذكورة بالمقال وفق المؤهل العلمي الحاصل عليه المتقدم، فقد قمنا بتوفير سلم رواتب الأمن البيئي الأساسية دون حساب الزيادات والبدلات والمكافآت لمن يرغب في الإطلاع عليها بالتالي:

الرتبة الراتب جندي 7000 ريال جندي أول 7800 ريال عريف 8500 ريال وكيل رقيب 9000 ريال

طريقة التسجيل في الأمن البيئي 1443

فور حلول موعد بدء التسجيل في القوات الخاصة للأمن البيئي المعلن عنه من جانب إدارة القبول والتسجيل المركزي بوزارة الداخلية عبر منصة ابشر توظيف، فسوف يتم تفعيل أيقونة رابط تقديم القوات الخاصة للأمن البيئي بنهاية الإعلان الوظيفي، ويمكن الدخول من خلاله لتعبئة نموذج التسجيل المبدئي أو الضغط على أيقونة الوظائف المتاحة من القائمة الرئيسية بمنصة ابشر للتوظيف.

ثم النقر على الرتبة المناسبة للمؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم، وستجد ثلاث رتب لكلٍ منهم شروطه الخاصة أو تخصصاته المطلوبة، ثم التأشير في مربع الموافقة على الشروط والأحكام والضغط على موافق، وسيتم التحويل إلى صفحة إدخال البيانات الأساسية التي تتمثل في رقم الهوية وتاريخ الميلاد والحالة الاجتماعية والجنس ورقم هوية الأب، قم بإدخال البيانات ثم النقر على زر موافق.

ثم تعبئة جميع البيانات الشخصية مثل الهوية وتاريخ الميلاد والطول والوزن ومحل الميلاد ومعلومات السكن وفق ما هو مسجل في العنوان الوطني والمهنة، وحساب تويتر وفيسبوك، ثم النقر على التالي وحفظ، ثم إكمال الخانات الخاصة بالمؤهل الدراسي والنقر على حفظ المؤهل العلمي، ثم النقر على عرض وحفظ، ثم تأكيد البيانات والنقر على تقديم الطلب.

وهنا يجب إدخال البيانات المطلوبة بشكل كامل، ويجب تحري الدقة عند تعبئة المعلومات والبيانات المطلوبة لتلاشي الاستبعاد من الوظيفة المتقدم عليها، حيث أكدت الإدارة على استبعاد أي متقدم يثبت تسجيله بيانات غير دقيقة أو لدية اختلاف في البيانات المسجلة وفق الشروط المعتمدة، ويمكن التسجيل من خلال رابط تقديم القوات الخاصة للأمن البيئي الرسمي المرفق.