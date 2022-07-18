التسجيل في تدريب طيران منتهي بالتوظيف لخريجي الثانوية 1444 شروط برنامج تدريب الطيران المؤهلة للفرصة الوظيفية

التسجيل في تدريب طيران منتهي بالتوظيف لخريجي الثانوية، حيث أطلقت أكاديمية أكسفورد للطيران السعودية برنامج تدريب منتهي بالتوظيف لخريجي الأكاديمية، وتمكنهم من الحصول على المئات من الفرص التوظيفية كمدربين طيارين في أحد فروع الأكاديمية حول العالم بما فيهم فرع الدمام، وتتكفل الأكاديمية بتأهيل من تنطبق عليهم الشروط من خريجيها بدورة مدرب طيار مجاناً، وعند اجتياز الدورة التأهيلية بنجاح يتم تقديم عروض توظيفية له برواتب مجزية تصل إلى 21 ألف ريال سعودي شهرياً، ولذلك نقدم لكم من خلال هذا المقال شروط برنامج تدريب الطيران وآلية التقديم على البرنامج.

برنامج تدريب طيران منتهي بالتوظيف

يتميز برنامج تدريب الطيران بأكاديمية أكسفورد السعودية بالتأهيل المجاني لدورة مدرب طيار، مع عقد عمل يمتد لثلاثة سنوات ورواتب مجزية تصل إلى 21 ألف ريال في الشهر، بالإضافة إلى التأمين الطبي واكتساب الخبرة من خلال ساعات طيران تصل لـ 750 ساعة سنوياً، مع إمكانية العمل في أحد فروع الأكاديمية سواء في مطار الملك فهد بالدمام أو الفروع الأخرى حول العالم.

شروط برنامج تدريب الطيران المؤهلة للفرصة الوظيفية

أن يكون المتقدم من خريجي أكاديمية أكسفورد السعودية للطيران. كما يجب الحصول على رخصة طيران تجارية ورخصة قيادة بالعدادات تحت الجزء رقم 141. بينما يجب عدم رسوب الطالب في أكثر من اختبار واحد من اختبارات هيئة الطيران المدني السعودي. ويجب انضباط الطالب بالحضور وعدم التغيب أو التأخر خلال مرحلة حصوله على رخصة الطيران. بالإضافة لعدم وجود سوابق تتعلق بتجاوز القوانين والأنظمة داخل الأكاديمية. كما يجب نجاح الطالب وخلو سجله الأكاديمي والتدريبي من الرسوب. وعدم وجود أي قرارات انضباطية بحق الطالب خلال فترة تدريبه في الأكاديمية.

التسجيل في تدريب طيران منتهي بالتوظيف لخريجي الثانوية

ويمكن التسجيل في برنامج تدريب طيران منتهي بالتوظيف للطلاب خريجي الثانوية، بعد التعرف على آلية التقديم على البرنامج وهي كالتالـــــي: