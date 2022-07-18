مزايا حافز الجديد برنامج طاقات وطريقة التقديم عبر www.taqat.sa/ufa والفئات المستفيدة

حافز الجديد برنامج طاقات هو برنامج جديد يمنح لمن يرغب في الحصول على فرصة عمل بحيث يتقاضى مرتب 2000 ريال لمدة 12 شهر وذلك من أجل تحفيز زيادة وتعزيز فرص العمل وتنمية مهارات من يرغبون في الحصول على وظيفة، لهذا سوف نتعرف على كيفية الاشتراك في هذا البرنامج والمزايا التي يحصل عليها المستفيد من هذا الدعم.

مزايا حافز الجديد برنامج طاقات

يستطيع من يتقدم في برنامج طاقات بالبحث عن عمل من خلال ربط الملف الشخصي الخاص به مع مراكز التوظيف وتلقي عروض العمل وإجراء مقابلات التوظيف.

كما يستطيع المتقدم أخذ دورات تدريبية تساعده في مجال العمل.

يحصل المتقدم في هذا البرنامج على 2000 ريال سعودي مرتب شهري لمدة عام.

يستطيع الشخص إيقاف الدعم وطلب استكمال الدعم مرة أخرى والحصول على باقي المستحقات المتبقية.

التزامات حافز الجديد

لكل من يرغب في الاستفادة من تطبيق حافز عليه التعرف على الالتزامات المفروضة عليه وهي:

مراعاة تسجيل الدخول الأسبوعي على البوابة الوطنية مرة على الأقل كل سبعة أيام وإتمام المهام الآتية: ( حضور التدريب الإلكتروني، تعبئة المعلومات وغيرها من المهام.

بجانب حضور الدورات التدريبية التي تساعد في الالتحاق بالدورات التدريبية التي تطلب من الباحثين وإتمام هذه الدورات بنجاح.

ينبغي قبول العروض الخاصة بالعمل المناسبة التابعة لدى صندوق تنمية الموارد البشرية، ويجب العلم أنه لو زادت نسبة رفض المتقدم لعروض العمل بشكل مستمر، يكون ذلك مؤشر على عدم جديته في العمل.

طريقة التقديم في حافز الجديد برنامج طاقات

ينبغي الدخول على رابط الموقع برنامج طاقات

ندخل على جميع البرامج.

بعدها يتم اختيار إعانة البحث عن عمل.

نختار التقديم هنا.

تكتب كافة البيانات المطلوبة وهي المؤهل العلمي، رقم الايبان، الحالة الاجتماعية.

كما يكتب رقم الجوال لتلقي رسالة تأكيد.

يكتب الرمز المرسل على الهاتف

الفئات المستفيدة من برنامج حافز

يجب أن يكون الشخص سعودي الجنسية.

أن يكون عمره ما بين 20 و35 عام.

بجانب قدرته على العمل.

أن لا يكون موظف في القطاع العام أو الخاص.

بجانب ضرورة عدم وجود نشاط تجاري لديه.

أن لا يكون طالب أو متدرب في من مراحل التعليم.

بجانب عدم وجود دخل ثابت لديه.

الآن لكل من يرغب في الاستفادة من خدمات حافز الجديد برنامج طاقات عليه بالتسجيل عبر رابط الموقع والتعرف على الالتزامات الواجبة عليه واستكمال التقديم لو كانت الشروط تنطبق عليه.