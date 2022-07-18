نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط طلب إعفاء من القروض بالسعودية وشروط الحصول على الإعفاء في المقال التالي
من بين الخدمات التى يهتم بها المواطنين السعوديين بالمملكة خدمة الإعفاء من القروض التمويلية حيث يستطيع العملاء التقديم على الإعفاء من القروض لدى صندوق التنمية الزراعية وصندوق التنمية العقارية وأيضاً لدى بنك التنمية الإجتماعية بالسعودية ومن خلال مقالنا اليوم بموقع ثقفني سوف نتعرف على أهم شروط الحصول على الإعفاء من القروض وأيضاً رابط التقديم لطلب الإعفاء من القروض.
رابط طلب إعفاء من القروض بالسعودية
يستطيع المواطن السعودي التقديم لطلب الإعفاء من القروض بالسعودية من خلال الدخول على موقع وزارة المالية بالسعودية و إتباع الخطوات البسيطة التالية
- في البداية يتم الدخول على رابط الاستعلام عن إعفاء القروض.
- ثم يتم إختيار الخدمات الإلكترونية.
- بعد ذلك يتم الدخول على حجز موعد.
- إدخال جميع البيانات المطلوبة ولابد أن تكون صحيحة.
- ثم إرسال الطلب.
- يتم بعد ذلك التواصل مع العميل.
شروط الحصول على الإعفاء من القروض بالسعودية
حددت وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط الواجب توافرها لدى العميل الراغب في طلب الإعفاء من القروض بالسعودية وتتمثل تلك الشروط في الآتي
- يشترط أن تكون جميع المعلومات والتفاصيل التى يقدمها العميل صحيحة ومطابقة للواقع.
- كما يشترط أن يقدم العميل جميع المستندات الصحيحة وأيضاً أن تكون كاملة.
- وزارة المالية بالسعودية لها الحق في قبول أو استبعاد أو تأجيل طلب العميل.
- يحق أيضاً لوزارة المالية بالمملكة العربية السعودية الإطلاع على الحسابات البنكية للعميل المتقدم.
الاستعلام عن الإعفاءات من القروض بالسعودية
في حالة طلب الإعفاء من القروض لدى صندوق التنمية العقارية أو صندوق التنمية الزراعية وأيضاً لدى بنك التنمية الإجتماعية فتوفر وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية خدمة الاستعلام عن طلب الإعفاء وذلك من خلال الخطوات التالية
- يتم الدخول على خدمة استعلام عن إعفاءات القروض لدى وزارة المالية.
- ثم إدخال رقم الهوية الخاصة بالعميل.
- إدخال أيضاً تاريخ الميلاد ثم الضغط على كلمة بحث.
- يتم بعد ذلك ملئ نموذج طلب الإعفاء.
- وتحديد نوع الإعفاء.
- بعد إدخال كافة البيانات.
- يظهر للعميل القبول أو الرفض.
- كما يحدد أسباب الرفض في حالة رفض الطلب.
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