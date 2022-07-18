قرض شخصي بموافقة فورية بالتقسيط 24 شهر بدون كفيل وبلا تحويل الراتب

قرض شخصي بموافقة فورية لجميع المواطنين الذي قد يصل إلى خمسون ألف ريال سعودي خلال شركة إمكان من أهم القروض المتاحة في الوقت الراهن بالسعودية حيث وفرت الشركة جميع المميزات التي يبحث عنها كافة الراغبين في طلب التمويل الشخصي حيث وفرت التمويل بالتقسيط لمدة زمنية لا تزيد 24 شهر بشرط أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية ويمتلك جميع الضمانات اللازمة للموافقة على طلب التمويل الشخصي الميسر بالشركة ويتم التقديم من أجل الحصول على قرض شخصي فوري بدون كفيل أو بدون ضامن كذلك بدون شرط تحويل الراتب للعميل المتقدم السعودي بالمملكة بموافقة من تمويل إمكان المقدم من مصرف الراجحي في السعودية.

الشروط التمويلية المطلوبة عند طلب قرض شركة إمكان بالسعودية

يحتاح قرض شركة إمكان في السعودية توفير بعض الضوابط والشروط اللازمة ومنها أن يكون المتقدمين عمرهم لا يقل عن 25 سنه فأكثر من ذلك حتى 60 سنه فقط كذلك يجب توفير الحد الأدنى للدخل الشهري المطلوب من كافة العملاء لذلك سوف نوضح للجميع اليوم كافة الشروط الواجبة للتمويل كما يلي بالتفصيل:

لابد من توفير مدة زمنية على رأس العمل لا تقل عن ستة أشهر في حالة إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الخاص بالمملكة.

كذلك التمويل الشخصي الميسر للأفراد بالشركة يطلب توفير الدخل الشهري الثابت الذي يساوي أربعة آلاف ريال سعودي فأكثر.

يحتاح التقديم الإلكتروني على قرض شركة إمكان توفير العمر المناسب عند التقديم الذي ربما يبدأ من 25 عام حتى 60 عام فقط لا غير.

كافة المزايا المتوفرة بالشركة عند طلب التمويل الشخصي الميسر بالمملكة