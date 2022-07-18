خطوات استخراج نتائج الصف التاسع في سوريا و رابط نتائج التاسع 2022

خطوات استخراج نتائج الصف التاسع في سوريا اقتربت اللحظة الحاسمة لطلاب الشهادة الإعدادية أو الشهادة الأساسية لمعرفة نتائج شهادة التعليم الأساسي 2022 في سوريا، حيث مر عام كامل من الدراسة والتعب والتحضير للامتحانات، وما إن تصدر وزارة التربية السورية على موقعها نتائج التاسع، سوف يسارع الكثير من الطلاب إلى معرفة نتيجتهم ومعدل علاماتهم، ومن الممكن تطول فترة عملية تصحيح أوراق شهادة التعليم الأساسي، لكنه عناء يستحق الانتظار، حال صدورها يصبح بالإمكان البحث عن نتائج التاسع في سوريا، حسب الاسم الثلاثي أو نتائج التاسع في سوريا حسب رقم الاكتتاب العام عن طريق رابط نتائج التاسع 2022.



خطوات استخراج نتائج الصف التاسع في سوريا

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم السورية. ثم املأ الاسم ورقم الاكتتاب جيداً لتدوينه في الحقل المخصص له. يجب أن تنقر على عبارة “النتائج الامتحانية”. ثم اختيار عبارة “نتيجة امتحانات التعليم الأساسي 2022”. اختيار بدقة المحافظة التي قدمت فيها الامتحان. ثم أدخل الاسم الثلاثي أو رقم الاكتتاب العام في الحقل المخصص لكل منهما. أخيرا، قم بالضغط على جملة “عرض النتيجة” ثم ستظهر لك علامات جميع المواد.

رابط نتائج التاسع 2022 في سوريا

وللحصول على رابط نتائج التاسع 2022 في سوريا، يمكنك الدخول على رابط نتائج وزارة التعليم السورية، كما يتقدم آلاف الطلاب كل سنة إلى فحص الشهادة التعليمية الإعدادية، وذلك من أجل متابعة دراساتهم الثانوية، شوقاً منهم إلى دخول الجامعة في النهاية، ثم يعلم طلاب الشهادة الأساسية أنهم ما زالوا في بداية الطريق، ومع ذلك لم يدعوا الملل يتمكن منهم خلال العام الدراسي، حيث يظهر عليهم كل الشوق والحماس عند تقديم امتحان التاسع نهاية السنة الدراسية في القاعات المخصصة لذلك.

موعد إعلان نتائج الصف التاسع في سوريا 2022

صرح وزير التربية والتعليم في سوريا الدكتور دارم طباع، أن أعمال تصحيح أوراق الامتحان وتدقيقها تجري في المسار الذي رسم لها، وسوف تكون كاملة في الفترة المقبلة، ومن ثم إعلان نتائج امتحان الصف التاسع لهذا العام على موقع وزارة التربية والتعليم السورية بشكل إلكتروني.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم السورية، أكدت أنها تنتهي من عملية تصحيح الامتحانات اليوم، لذلك تستعد الوزارة لنشر النتائج بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة، حتى يتمكن الطلاب من العثور عليها فور ظهورها، والاطمئنان على مستقبلهم التعليمي.