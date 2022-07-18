مستشار النمسا: لا ننوي الانضمام إلى حلف الناتو

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 يوليو 2022 10:26 مساءً - قال المستشار النمساوي، كارل نهامر، اليوم الإثنين، إن النمسا لا تنوي الانضمام إلى الناتو على غرار السويد وفنلندا.

وحسب لصحيفة “براتيسلافا برافدا”، قال نيهامر، إنه خلال محادثاته مع رئيس الوزراء السلوفاكي إدوارد هيجر، الذي وصل إلى فيينا في زيارة، تم إيلاء اهتمام كبير للوضع في أوكرانيا.

وقال نهامر، إن النمسا لن تحذو حذو السويد وفنلندا، التي عدلت حيادها العسكري وتستعد للانضمام إلى الناتو.

وشدد المستشار النمساوي على أن مثل هذا النقاش "لا يحدث في النمسا”، مشيرا إلي أن النمسا تلتزم بسياسة الاتحاد الأوروبي المشتركة في المجالين الدولي والأمني​​".

بدوره، أشار رئيس الوزراء السلوفاكي إلى أن بلاده تقدم مساعدة شاملة لأوكرانيا، مثل العديد من الدول الأخرى في العالم.