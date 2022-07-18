هل يقدم الراجحي “اعفاء بنك الراجحي” من سداد الأقساط المتبقية؟ حقيقة الأمر

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عمر شويل - جدة اعفاء بنك الراجحي حيث يقوم بنك الراجحي بإتاحة خدمة جديدة وتعتبر من أفضل خدمات الراجحي التي يتم البحث عنها من خلال الأفراد السعوديين لأن هذا البنك يهتم بتوفير متطلبات العملاء ويعد من أكثر البنوك انتشارا على مستوى المملكة العربية السعودية وتتمثل أهم خدماته خدمة مباشر بنك الراجحي وخدمة تمويل بنك الراجحي دون الاحتياج إلى تحويل الراتب الشخصي وتوجد به العديد من أنواع القروض التي تتناسب مع كافة العملاء، ولمعرفة مزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع يرجي متابعة مقالنا اليوم.

هل يقدم الراجحي “اعفاء بنك الراجحي”وإسقاط القروض؟

يقوم بنك الراجحي بإتاحة العديد من الخدمات التي يتطلبها الأفراد داخل السعودية لذلك يعد بنك الراجحي من أهم البنوك داخل المملكة العربية السعودية ويأتي معه الكثير من البنوك حول العالم إلا أنه يظل الأفضل في إتاحة العديد من التسهيلات للعملاء في مجال المشروعات والاستثمارات المختلفة فقد قام بنك الراجحي بالإعلان رسميا عن إعفاء كل العملاء في بنك الراجحي من دفع الرسوم الخاصة ببطاقات الصرافة وذلك على مستوى كل الفروع المنتشرة داخل المملكة ويشتمل هذا الإعفاء على تجديد واستخراج بدل تالف لبطاقات الصرافة.

قد قامت الحكومة السعودية بالإعلان رسميا من خلال هيئة الديوان الملكي عن إعفاء البنوك السعودية لكل الأفراد التي توجد بهم الشروط المعروفة للإعفاء وتأتي أول هذه البنوك بنك الراجحي والتنمية وبنك الرياض وذلك بعد المرور بعثرات مالية متعددة للأفراد داخل المملكة.

طلب اعفاء قرض الراجحي

أن بنك الراجحي من أهم البنوك التي تطبق معايير الدين الإسلامي قد أتاح بنك الراجحي الكثير من أشكال التمويل للعملاء بالعديد من التسهيلات بالإضافة الي وجود خدمة الإعفاء من القروض على أن يتم القيام بالخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى الموقع الرئيسي لبنك الراجحي ثم رفع نسخة الهوية الوطنية للفرد الحامل للجنسية السعودية الذي يريد الحصول على إعفاء بنك الراجحي أو نسخة من بطاقة الإقامة للأفراد المقيمين داخل السعودية ثم إرسال خطاب عن طريق جهة العمل الخاصة بالمواطن الذي يرغب في تقديم الطلب للتمكن من الاستفادة من الإعفاء تتضمن الشكل الوظيفي للمتقدم والدخل الشهري الذي يحصل عليه.