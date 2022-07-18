أسهل عجينة بيتزا بقطع الفراخ وتحضيرها سريعا فى المنزل بالفرن

أسهل عجينة بيتزا بقطع الفراخ التى تعد من اهم المعجنات على مستوى العالم لتنوع طريقة العجينة من خلال الإضافات الغذائية، حيث تتنوع الحشوات المضافة على سطع البيتزا من اللحمة او الفراخ او السجق مع شرائح البصل والفلفل الأخضر، ويفضلها الجميع من الكبار والصغار مع أضافه الكاتشب، وتختلف طريقة تحضيرها التى يمكن اعدادها فى الفرن او فى الطاسة، بالرغم من تعدد أنواع البيتزا والمكونات المضافة إليها إلا أن محتويات عجينتها تبقى على الأغلب ثابتة، ويبقى الاختلاف في بعض الخلطات المضافة إليها، وتلجا الأمهات الى الأنترنت لتعلم كيفية التحضير فى المنزل دون الحاجة بطلبها من الخارج ويكون ذلك اكثر أمان على الأطفال، وهد من الأطباق الإيطالية الشهر التى انتشرت سريها فى الوطن العربي وكثر الطلب عليها فى المطاعم .

أسهل عجينة بيتزا بقطع الفراخ

يبحث الكثير من النساء على طريقة سهلة لتحضير البيتزا وذلك بعد تحديد عدد الأشخاص ونوع وكمية الإضافات لتحضيرها سريعا، ويمكن تقديمها بجانب البطاطس المحمرة والعصائر والمياه الغذائية

مكونات عجينة البيتزا بقطع الفراخ

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. كوب من الماء الفاتر. كوبان من الدقيق الأبيض. ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون. ملعقتان صغيرتان من السكر. ملعقة صغيرة من الملح. نصف كوب من جبنه الشيدر. صدر دجاجة مقطع ومسلوق. حبة صغيرة من البصل المفروم ناعماً ومعلقة من الثوم المفروم. حبة من الفلفل الأخضر الحلو المقطع. نصف كوب صغير من المايونيز. نصف ملعقة صغيرة من الملح.نوصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة تحضير عجينة بيتزا بقطع الفراخ

يتم تسخين الفرن على درجة حرارة مئتين مئوية ونذوب في كوب الماء الخميرة، والسكر، ثم نضع في وعاء عميق الدقيق، وزيت الزيتون والملح ونصب مزيج الخميرة، ونعجن حتى تتشكل عجينة متجانسة، نغطي الوعاء بقطعة القماش ، ونترك العجينة حتى تتخمر ويتضاعف حجمها مدة ساعتين على الأقل، ثم نقوم بمزج جميع المكونات الأخري معاً في طبق عميق ما عدا الجبنة، ثم نفرد العجينة في صينية الفرن المدهونة بالزيت، ونوزع الحشوة بالتساوي، ويمكن تقسميها الى دوائر صغيرة مينى بيتزا، بعد ذلك ندخلها الفرن مدة خمس وعشرين دقيقة، ثم نخرجها ونضغ على سطحها الجبنة، ونرجعها إلى الفرن مدة خمس دقائق تحت الشواية حتى يتحمر وجها.