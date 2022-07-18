الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من حاسبتي وطريقة طلب الفاتورة عبر الرسائل. يعتبر معرفة فاتورة الكهرباء هو أمر هام يفكر به العديد من مواطني المملكة العربية السعودية. وهناك من يبحث عن الطرق التي يتمكن بها الاستعلام عن الفاتورة الخاصة به. ومع التقدم التكنولوجي الذي يمر به العالم بشكل عام تعمل الحكومة السعودية على الاستفادة منه. ولذلك فقد قامت الحكومة السعودية بتحويل العديد من الخدمات التي تقدمها إلى الشكل الرقمي الإلكتروني. كما يعتبر من أهم الخدمات الإلكترونية هي إمكانية التعرف على فاتورة الكهرباء بدون الحاجة إلى الخروج من المنزل. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض طريقة الاستعلام عنها عبر خدمة حاسبتي وكذلك خطوات طلب الفاتورة من خلال الرسائل النصية. كما يمكنك التعرف أيضاً على طريقة سداد فاتورة الكهرباء 1443 أسهل الطرق للسداد وطرق الاستعلام عن الفاتورة المختلفة.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر حاسبتي

مع التقدم التكنولوجي الذي يمر به العالم أجمع أصبح من الطبيعي تحويل مختلف الخدمات إلى الصورة الإلكترونية الرقمية. كما تعمل الحكومة السعودية على تحويل جميع خدماتها أيضاً إلى الصورة الإلكترونية. وذلك لتسهيل على المواطن السعودي الاستفادة من هذه الخدمات وكذلك لتخفيف التزاحم وأيضاً لتقليل العدوى والفيروسات. كما يعتبر من أهم هذه الخدمات هي الإستعلام عن الفاتورة الكهربائية الخاصة بالمواطن. كما يعتبر من من أهم طرق التي يتمكن من خلالها المواطن السعودي معرفة فاتورة الكهرباء هو خدمة حاسبتي. ويمكننا عرض الخطوات المطلوبة للاستعلام الفاتورة من خلال خدمة حاسبتي. حيث يتمكن المواطن من الدخول على خدمة حاسبتي والاستعلام عن قيمة استهلاك الكهرباء الخاصة به.

خطوات طلب الفاتورة من خلال الرسائل النصية

كما يتمكن المواطن السعودي من معرفة فاتورة الكهرباء من خلال الرسائل النصية كما يلي: