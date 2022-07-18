المبعوث الرئاسى الأمريكى للمناخ يزور ألمانيا للمشاركة فى حوار بطرسبرج

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية -فى بيان صحفى نشرته عبر موقعها الإلكترونى اليوم الاثنين- أنه من المقرر أن يلتقى كيرى -خلال زيارته- نظرائه الحكوميين؛ لمناقشة سبل مواصلة تسريع وتيرة التعاون العالمى بشأن معالجة أزمة المناخ والانتقال إلى الطاقة النظيفة.

وانطلق حوار بطرسبرج للمناخ 2022 -الذى ترأسه مصر وألمانيا- فى العاصمة الألمانية برلين، فى وقت سابق من اليوم، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى والمستشار الألمانى أولاف شولتز.

ويحضر الفعالية الدولية وزراء المناخ والبيئة من ما يقرب من 40 دولة حول العالم؛ للتركيز على نقاط المناقشة الرئيسية فى جدول أعمال المناخ العالمى، وكيف يمكن لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين دفع العمل فى هذا الاتجاه.