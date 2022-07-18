بوريل: وزراء خارجية أوروبا يوافقون على مواصلة فرض العقوبات على روسيا

جدة - نرمين السيد - أعلن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى قد وافقوا بالإجماع على مواصلة فرض العقوبات على روسيا، حيث أقروا أنها تؤثر بشدة على الاقتصاد الروسى.





وقال بوريل -خلال مؤتمر صحفى عقد عقب اجتماع الوزراء فى بروكسل اليوم الإثنين- إنه تم الاتفاق أيضا على مواصلة الوقوف بحزم إلى جانب أوكرانيا، وإمدادها بكل الدعم ومنحها المزيد من الأسلحة التى تحتاج إليها.

وأضاف أن الأزمة الروسية الأوكرانية ستستمر والتكتل سيواصل دعمه، وأنه لهذا السبب اقترح مع مرفق السلام الأوروبى تخصيص 500 مليون يورو إضافية إلى أوكرانيا، وسيتم اتخاذ قرار بشأن هذا الصدد خلال الأيام المقبلة.

كما لفت إلى أنه من المؤكد أن العقوبات المفروضة لن توقف العملية العسكرية الروسية بين عشية وضحاها، إنما الآثار المترتبة منها تحدث العديد من الاضطرابات الاقتصادية لروسيا.

وأكد مواصلة دعم أوكرانيا بشأن تنفيذ أجندتها الخاصة بالإصلاحات من منظور أوروبى، بعدما منحت صفة دولة مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبى.

كما أوضح أن الحظر الأوروبى للنفط الروسى ليس السبب فى ارتفاع أسعار النفط وفقا للعديد من الأشخاص ويفكر البعض بأن الاتحاد الأوروبى أثار تلك المشكلة.

وشدد - مستشهدا برسم بيانى خلال المؤتمر الصحفى - على أن سعر النفط بدأ فى الارتفاع قبل شهر من الأزمة، بينما كانت الذروة مع بداية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، ومنذ أن حظر التكتل النفط الروسى فإن سعره قد انخفض ليصل فى الوقت الحالى إلى نفس المستوى الذى كان عليه قبل الأزمة الأوكرانية.

ونوه إلى أنه تم مناقشة أضرار الأزمة الروسية الأوكرانية وآثارها السلبية على أمريكا اللاتينية ودول منطقة الكاريبى، خاصة وأن تلك المنطقة تعد أكبر المناطق المنتجة للطعام فى العالم، مؤكدا أنها شريك مهم وأنه تم الاتفاق على تكثيف العلاقات عبر المحيط الأطلسى.