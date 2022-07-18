لينك استخراج نتائج الصف التاسع 2022 عبر موقع http://moed.gov.sy وزارة التربية السورية| نتائج التعليم الأساسي بسوريا

لينك استخراج نتائج الصف التاسع 2022 فهناك حالة من الانتظار والترقب تجتاح طلاب الصف التاسع في سوريا في جميع المحافظات في هذا التوقيت، ويأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب موعد إعلان النتائج الخاصة بالطلاب بناء على البيان الرسمي المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم السورية، والتي أكدت أن أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بطلاب الصف التاسع في جميع المدارس قد انتهت بالفعل، وأنه يتبقى فقط اعتماد النتيجة تمهيدا لطرحها إلكترونيا، وسوف نستعرض من خلال هذا المقال كيفية الاستعلام عن نتائج الصف التاسع 2022 غير موقع وزارة التربية والتعليم السورية مباشرة.

نتيجة الصف التاسع 2022 في سوريا

وقد أطلقت وزارة التربية والتعليم في سوريا خلال الساعات الماضية رابط إلكتروني هام، والذي تم تفعيله ليكون خاص بطرح كافة نتائج طلاب الصف التاسع في جميع أنحاء سوريا، حيث يسمح لجميع الطلاب وكذلك أولياء الأمور الحصول على نتائج اختبارات الدور الأول التي تمت خلال الفترة الماضية، والتي تتضمن الدرجات التفصيلية الخاصة بالطلاب، فمن الجدير بالذكر أن اختبارات الصف التاسع قد بدأت رسميا في سوريا بداية من يوم التاسع والعشرين من شهر مايو 2022، والتي انتهت رسميا في يوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من يونيو 2022، وقد كشفت وزارة التربية والتعليم السورية إنه من المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة الإعلان عن نتائج الطلاب رسميا.

لينك استخراج نتائج الصف التاسع 2022

ومن المقرر أن يتم الاستعلام عن نتيجة الصف التاسع عبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم السورية، من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.