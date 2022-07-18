تفعيل تطبيق المها al-maha لتيسير استخدام دعم الوقود الذي أقرت التسجيل فيه من جديد سلطنة عُمان، حيث أعلنت السلطنة استئناف التسجيل الإلكتروني في النظام الخاص بالدعم الوطني للوقود لفئات محددة من الشعب العماني وفق عدد من المعايير، ويتم التيسير على المستخدمين لاستخدام دعم الوقود بعد أن أعلنت شركة المها تيسير تطبيق خاص لاستخدام بطاقة الدعم، وجدير بالذكر ان السلطنة استشعرت العبء على المواطنين ولذلك اقرت التسجيل الإلكتروني لفئات من المجتمع العماني في الدعم الوطني في الوقود، ويتم في وقت آخر شرح وتطبيق دعم الكهرباء ثم دعم فواتير المياه.

تفعيل تطبيق المها al-maha بطاقة دعم الوقود 1443 دعم سلطنة عُمان nss.gov.om

تقوم الشركات الوطنية في السلطنة بتقديم المبادرات التي يكون من شأنها التيسير على المستخدمين في خدمات السلطنة، وقامت شركة المها لتسويق المنتجات البترولية في جميع المحافظات، الشركة المساهمة العمانية، بإطلاق مبادرتها الخاصة بالتيسير على المستخدمين لبطاقات دعم الوقود في محطات الوقود والتي يتم تفعيل استخدام الخدمة في كافة المحافظات.

كيف استخدم تطبيق المها لدعم الوقود

هي شركة تسويق منتجات بترولية في السلطنة قامت بتفعيل تطبيق لصرف بطاقة دعم الوقود في محطات الوقود، وكان أساس إطلاق المبادرة هو التيسير على المستخدمين وتسريع التعامل في السلطنة ويكون في التطبيق كافة بيانات العميل بما يكون أفضل في التعامل ووفق المعايير الحديثة للتعامل الرقمي بالسلطنة، ويجب في البداية أن يتم الالتزام بالمعايير على أن يقوم المواطن بالتسجيل أولا في نظام الدعم الوطني.

قال رئيس قطاع التسويق، أحمد بخيت الشنفري، بمناسبة تدشين تطبيق نظام الدعم الوطني:

“لطالما سعينا في جوهر أعمالنا التركيز على المبادرات التي تدعم احتياجات زبائننا، ودائمًا نضع راحة زبائننا من أولى أولوياتنا عند تقديم خدماتنا ومنتجاتنا، ويأتي مشروع تدشين التطبيق الذكي في مقدمة خططنا نحو الرقمنة وتحقيق مركزية الزبون، حيث يسري نظام الدعم الوطني للوقود وفق شروط محددة ، إذ ينص القانون على أن الأفراد الذين قد تجاوزوا سن 18 عامًا ويملكون مركبة أو قارب مع وجود دخل شهري لا يتجاوز 950 ر.ع؛ يمكنهم الحصول على 400 لتر من بنزين M91 بسعر مميز مدعوم”.

استخدام تطبيق المها على الهاتف النقال