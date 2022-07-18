رابط نتائج التوجيهي 2022 فلسطين برقم الجلوس موقع نتائج الثانوية العامة الفلسطينية

بعد انتهاء امتحانات التوجيهية الفلسطينية يترقب العديد من الطلاب وأولياء الأمور نتيجة هذه الامتحانات، لكي تسر قلوبهم ويتجه الطلاب إلى اختيار الجامعة والكلية الخاصة به حسب مجموعه ورغبته، وسوف نقدم في هذا المقال بيان وزارة التربية والتعليم في دولة فلسطين عن نتيجة التوجيهي الفلسطيني، وكل المعلومات الخاصة بها وكيفية الحصول عليها، فتابعونا.

نتيجة التوجيهي الفلسطيني

ينتظر الجميع من وزارة التربية والتعليم بفلسطين أن تحدد موعد ظهور نتيجة امتحانات التوجيهي أو الثانوية الفلسطينية، وقد صرحت الوزارة أن النتيجة سوف تظهر في هذا الشهر يوليو ٢٠٢٢، على الموقع الرسمي الخاص بالوزارة.

وقد رجح البعض أن النتيجة سيتم ظهورها خلال أخر أسبوع من شهر يوليو، ولكن لم يتم تحدد موعد نهائي لظهور النتيجة.

كيفية الحصول على نتيجة التوجيهي الفلسطيني

لقد صرح الدكتور محمد عواد مدير عام القياس والتقويم أنه سيتم إعلان نتيجة التوجيهي الفلسطيني من خلال الموقع الخاص بالوزارة، كما وضح خطوات البحث عن النتيجة، وهي: