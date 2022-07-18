موقع نتائج البريفيه ٢٠٢٢ https://web.vte.gov.lb/ نتائج الامتحانات الرسمية الثانوية موقع وزارة التربية والتعليم اللبنانية

موقع نتائج البريفيه ٢٠٢٢ mehe.gov.lb الامتحانات الرسمية المهنية، يتم الاستعداد لإعلان نتيجة الامتحانات الرسمية المهنية البريفيه لعام 2022 من قبل وزارة التربية والتعليم الجولة الأولى من خلال موقع المديرية العامة للتعليم المهني، وذلك في الساعات المقبلة، إذ يعيش جميع طلاب الثانوية المهنية حالة من التوتر والقلق بعد تأجيل ظهور النتيجة، وخلال هذه الفترة بحث الكثير عبر منصة جوجل ومنصات مختلفة عن موعد ظهور نتيجة البريفيه.

موقع نتائج البريفيه ٢٠٢٢ mehe.gov.lb

تم إصدار النتيجة من قبل وزارة التربية والتعليم اللبنانية الكثير من مواقع الإلكترونية التي يمكن عن طريقها معرفة نتيجة الامتحانات المهنية لعام 2022 بكل سهولة دون الذهاب إلى المدارس أو المعاهد، إذ يمكن لكافة الطلاب معرفة نتيجة البريفيه لهذا العام عبر رقم المترشح، متمثل في عدة طرق، وهي:

أولا ينبغي على الطلاب التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص المديرية العامة للتعليم التقني والمهني.

ثم بعد ذلك يتم التوجه إلى النافذة الرئيسية، ومن ثم اختيار نتيجة الامتحانات الرسمية التي يرغب الطالب معرفتها.

ومن ثم سوف يظهر لك نتيجة الامتحانات للدورة الأولى.

وينبغي اختيار السنة الدراسية.

ثم يتم تحديد دورة 2022.

وأخيرا يتم كتابة رقم المترشح.

والضغط بشكل مباشر على أيقونة بحث وسوف يتم ظهور نتيجة البريفيه في لبنان.

نتيجة البريفيه لعام 2022

أصدر قرارا بظهورها بشكل رسمي، حيث تم الانتهاء من تصحيح كافة أوراق الامتحانات رسميا قبل حلول عيد الأضحى المبارك، لهذا من خلال موقع الويب المخصص للوزارة الذي يمكن عن طريقه معرفة نتيجة الامتحانات الرسمية المهنية للصف المتوسط، وتعد تلك هي الخطوات الصحيحة التي تم الإعلان عنها أعلاه من قبل وزارة التربية والتعليم اللبنانية والذي يمكن الطلاب من خلالها أن يحصلون على النتيجة بكل سهولة من خلال تصريح رئيسة اللجنة الفاحصة المدير العام للتعليم التقني والمهني في لبنان الدكتور هنادي بري.

وفي خاتمة المقال نشير إلى انه يمكن الحصول على نتيجة البريفيه بكل سهولة من خلال موقع الرسمي للوزارة دون الذهاب إلى المدارس، وذلك بعد رصد النتائج وتصحيح ورق الامتحانات واعتماد النتيجة، إذ يمكن الحصول على النتيجة من خلال كتابة رقم المترشح واسم الطالب الرباعي فقط.