نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الصف التاسع في سوريا رابط الاستعلام عن نتيجة التاسع 2022 موقع وزارة التربية السورية في المقال التالي
نتائج الصف التاسع في سوريا هو من أكثر الموضوعات الرائجة حاليا، ومن أكثر عمليات البحث على منصة جوجل، وذلك بعد أن انتهى الطلاب في سوريا منذ أيام ماضية من أداء الامتحانات في المرحلة الابتدائية والإعدادية، ويشعر الطلاب بالقلق أثناء انتظار النتيجة خوفا من الحصول على درجات قليلة، ومن خلال هذا المقال سنوضح طريقة الحصول على النتيجة من خلال روابط إلكترونية.
نتائج الصف التاسع في سوريا
أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية أن عملية التصحيح والتدقيق، وإدخال النتائج العامة في مركز الحاسب بوزارة التربية لا تزال مستمرة، وأنه بمجرد الانتهاء من عملية التصحيح سيتم الإعلان عن نتائج الصف التاسع في سوريا، مضيفة أنه عند الانتهاء من إعلان النتائج سيتم تحميلها فورا على تطبيق نشر نتائج الامتحانات العامة.
وكانت امتحانات المرحلة الإبتدائية والإعدادية قد أجريت في مناطق تحت سيطرة الحكومة السورية، بشكل طبيعي، وتم تطبيق جميع الإجراءات احترازية لتجنب الإصابة بفيروس كوفيد 19، والتعليم في سوريا حق يكفله الدستور، وينقسم إلى عدة مراحل مختلفة، فمنذ بلوغ الطفل سن 7 سنوات يبدأ بمرحلة التعليم الأساسية، وهي مرحلة إجبارية وإلزامية أيضا.
طريقة الوصول إلى نتائج الصف التاسع
وفرت وزارة التربية السورية مواقع إلكترونية، وذلك لمعرفة النتائج بكل سهولة من المنزل، لمعرفة النتيجة اتبع الخطوات التالية:
- في البداية يجب التوجه مباشرة إلى النتائج الامتحانية على موقع وزارة التربية السورية من خلال هذا الرابط.
- وعند فتح النافذة، يمكنك الضغط على اختيار دورة 2022.
- وبعد اختيار دورة 2022، ستظهر أمامك نتيجة الصف التاسع.
- بعد ذلك قم بإدخال رقم الاكتتاب، أو رقم الجلوس الخاصة بالطالب.
- ثم قم بالضغط على خانة البحث، لتظهر النتيجة على الفور في حال إعتمادها بالفعل.
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