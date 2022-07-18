برقم التسجيل.. نتائج بكالوريا 2022 الجزائر الموقع الرسمي bac.onec.dz

نجد أن وزارة التربية الوطنية بدولة الجزائر قد أكدت بشكل رسمي على أن الموعد المقرر للإعلان عن نتائج امتحانات شهادة البكالوريا لدورة جوان للعام الحالي ٢٠٢٢ سوف يكون يوم السبت الموافق ١٦ من شهر يوليو الحالي ٢٠٢٢، ويمكن الحصول على النتيجة من خلال موقع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات bac onec dz 2022، ويمكن لكافة التلاميذ المقيدين في البكالوريا ( المتمدرسين والأحرار ) وأولياء أمورهم أن يحصلوا على النتائج الخاصة بهم باستخدام موقع فضاء أولياء أمور التلاميذ، أو باستخدام الهواتف المحمولة لكل من ( أوريدو، موبيليس، جازي ) بشكل مجاني.

استخراج نتائج شهادة البكالوريا 2022

بدءًا من الساعة الرابعة مساءً يمكن لكافة التلاميذ المقيدين في الصف الثالث الثانوي بالجزائر الوصول لنتائج البكالوريا دورة جوان 2022 إلكترونياً بكل سهولة عن طريق التطبيق بالخطوات التي سبق وأعلنت عنها وزارة التربية الوطنية الجزائرية، بالخطوات التالية:

في البداية يجب الضغط على الرابط الرسمي الخاص بموقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في الجزائر.

من خلال واجهة موقع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات الرسمية يجب إدخال رقم التسجيل الخاص بالطالب في الخانة الخاصة بذلك.

بعد ذلك يجب إدخال الرقم السري الخاص بالطالب.

ثم يجيب المستخدم على السؤال الموجود أمامه.

في النهاية يضغط على أيقونة إظهار النتيجة، وسوف تظهر له نافذة بها النتيجة التي حصل فيها في بكالوريا دورة جوان 2022 ( المعدل الذي حصل عليه، اسم الطالب واللقب، تاريخ الميلاد، مكان الميلاد، التقدير ).

الاطلاع على نتائج البكالوريا عن طريق الهواتف النقالة