رئيس الأركان السودانى: القوات المسلحة لن تفرط فى أمن البلاد أو تماسكها

وذكرت القوات المسلحة السودانية، فى بيان اليوم الاثنين، أن الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، تلقى تهانى عيد الأضحى بهيئة الأركان بالخرطوم، من أعضاء هيئة الأركان وقادة القوات الرئيسة والمفتش العام والضباط برتبة الفريق ومدراء الأفرع والإدارات وقادة الوحدات بالعاصمة.
وتمنى الحسين أن ينعم السودان بالأمن والاستقرار فى ظل وجود قوات مسلحة أكثر قوة ومنعة، موضحا أن القوات المسلحة تتابع الأوضاع فى المناطق المتأثرة بتداعيات الأحداث الأخيرة وتعمل على احتواءها بالتنسيق مع لجان الأمن.
وأعرب عن أسفه لما حدث بإقليم النيل الأزرق (جنوب جمهورية السودان)، مشددا على عدم السماح بانزلاق البلاد إلى الفوضى.
وثمن التنسيق بين لجان أمن الولايات وقيادات الفرق لحفظ الأمن والاستقرار، مؤكدا استعداد قيادة القوات المسلحة لدعم قواتها ومساندة القوات النظامية الأخرى لمجابهة التحديات الماثلة.
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