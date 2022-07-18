عاجل.. تعليق حركة القطارات فى إسبانيا بسبب حرائق الغابات

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، قالت السلطات الإسبانية، إن إجمالى الحرائق فى مقاطعة زامورا 33 حريقا، موضحة أن 20 منها خارج السيطرة.

وصلت الحرائق فى إسبانيا إلى حقول الحبوب حيث لا تزال نيرانها خارج نطاق السيطرة عليها نتيجة موجة الحر الشديدة التى ضربت البلاد.

وبحسب السلطات الإسبانية، دمرت الحرائق حوالى 4400 هكتار من الأراضى هذا الأسبوع، كما اضطر حوالى 2300 شخص إلى الفرار بسبب حرائق الغابات التى انتشرت فى تلال ميخاس.

وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية، أن ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ فى معظم أنحاء البر الرئيسى للبلاد، على أن تصل درجة الحرارة إلى 42 درجة فى مدينة لوجرونو الشمالية، و40 درجة فى مدريد وإشبيلية، فى الجنوب.