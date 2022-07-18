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عمر شويل - جدة رقم ديوان دبي للمساعدات 2022 الخاص بالشيخ محمد بن راشد ال نهيان والذي قام بإطلاق المنصة الخيرية لاستقبال طلبات المساعدة من المحتاجين، من أبناء دولة الإمارات أو المقيمين، ويأتي ضمن عشرات المؤسسات التي تقوم فيها الإمارات العربية المتحدة بتقديم المساعدات الغير محدودة إلى الغير قادرين، وخاصة في ظل العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات الإنسانية، ويتم تخصيص مليارات الدينارات سنويا للمؤسسة لمساعدة غير القادرين.

[رقم ديوان دبي للمساعدات 2022] طلب مساعدة مالية من مؤسسة محمد بن راشد الخيرية mbrch.gov.ae

يقوم ولي العهد بالإشراف المباشر على العديد من الخدمات التي يتم تقديمها في إمارة دبي، ويتشارك في المتابعة جيش طويل من موظفي الديوان لاستقبال الطلبات الكثيرة من البريد الإماراتي والبريد الإلكتروني والخدمات الإلكترونية الخاصة بخدمات المواطنين، وأيضا أرقام الهواتف التي يتم من خلالها الاستعلام عن طلب أو تقديم الشكوى أو تحديد موعد للمقابلات الشخصية للتأكد من الاحتياج، على أن يتم تحديد زيارة لمنزل صاحب الطلب قبل إتمام الموافقة عليه.

ما هي أنواع المساعدة المقدمة من الجمعية الخيرية

مساعدات مالية للمحتاجين وغير القادرين ماليا والتي تأتي كسداد لمستحقات عليهم مثل الإيجار وفواتير المياه والكهرباء أو القضاء عن الغارمين.

توزيع زكاة الأموال والتي يتم في شهر رمضان في أغلب الأوقات.

تقديم سلال غذائية لبعض الاسر وخاصة في شهر الصيام.

المساعدة في المنح الدراسية لتيسير التعليم لغير القادرين.

تقديم المساعدات الصحية للمرضى داخل وخارج الإمارات.

كما يتم بناء مساكن لغير القادرين مع تأثيثها.

يتم كذلك عمل برامج الحج المجاني لغير القادرين.

معروض نموذج طلب مساعدة مقدم إلى جمعية الشيخ الخيرية

طلب مساعدة مالية للإعانة على الفقر السادة الكرام أعضاء جمعية/ ……………………………………………………… تحية طيبة وبعد،،، أتوجه إليكم بخطابي هذا والمتمثل في طلب مساعدة مالية من سياتكم، حيث إني أعاني من فقرٍ شديد وصعوبة في العيش، خاصة أني أعُيل أسرة كبيرة مكونة من (……………………….)، ولا يوجد لنا معيل غير الله تعالى، ولا نملك مصدر رزق دائم وقد تراكمت علينا الديون. اخترتُ أن أتوجه إليكم بهذا الخطاب وأطلب من سيادتكم، أن تقفوا إلى جواري وتمدوا إلى يد العون والمساعدة وكلي أمل ورجاء في ذلك، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. مقدم الطلب: ……………………………………………………. رقم الهوية/ الإقامة: ………………………………………………. أرقام التواصل: …………………………………………………….. العنوان التفصيلي: ………………………………………………… التوقيع: ……………………………………………………………..

كيف اقدم طلب مساعدة مالية من مؤسسة محمد بن راشد الخيرية

يتم الدخول على الطلبات في الايم المسموح بتقديم الطلب فيها، من الاثنين إلى الخميس. يقوم بالدخول على رابط مؤسسة الشيخ محمد بن راشد الخيرية. يتم الدخول على الخدمات الإلكترونية “تقديم طلب مساعدة”. يقوم باستكمال الطلب وتقديم كافة البيانات المطلوبة.

رقم ديوان دبي للمساعدات 2022 وكيفية التواصل