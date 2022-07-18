نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر لتر البنزين في الكويت 2022 وفقًا لتصريحات شركة البترول الوطنية الكويتية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر لتر البنزين في الكويت 2022 ، وقود يساوي ازدهار اقتصاد البلاد، لم يبالغ خبراء الاقتصاد عندما صرحوا أن البلاد التي تمتلك وقود تمتلك ثروة تجعلها من أكثر البلاد قوة في كل شيء، درع يساعدها في التصدي لمواجهة التحديات الاقتصادية، ودولة الكويت من الدول التي تمتلك كنوزًا من البترول، وبين الحين والآخر تعلن شركة البترول الوطنية الكويتية عن تحريك سعر لتر البنزين مما يجعل الجميع يتساءل عن الأسعار الجديدة التي تم إقرارها، وفي خلال هذا المقال سنوضح سويًا آخر الأسعار التي تم الإعلان عنها من قبل الشركة، وأهم المشروعات التي قدمتها الشركة، وأبرز التفاصيل والمعلومات عنها.

سعر لتر البنزين في الكويت 2022

وضعت شركة البترول الوطنية الكويتية اسعارًا بما يتواءم الحالة الاقتصادية بداية من الأول من إبريل عام 2022 الجاري إذ جاء سعر لتر البنزين كالآتي:-

الترا 98: 235 فلس/ لتر.

خصوصي 95 خالي من الرصاص: 105 فلس/ لتر.

ممتاز 91 خالي من الرصاص:85 فلس / لتر.

زيت الغاز (ديزل): 115 فلس / لتر.

كيروسين: 115 فلس / لتر.

شركة البترول الوطنية الكويتية

1960 هو عام تأسيس شركة البترول الوطنية الكويتية، هي الشركة الوحيدة والوطنية في دولة الكويت، يعتمد عليها الاقتصاد الرسمي للبلاد، والمسئولة عن استغلال الموارد الهيدروكربونية من قبل الشركات الأجنبية.

وضعت الشركة رؤيتها وأهدافها وسعت في تحقيقها على أرض الواقع، حيث استطاع أن تعمل على تحفيز التنمية.

بالإضافة لتوفير الخبرة النموذجية لمعالجة الموارد المحلية، فقد قدمت نموذجًا يحتذى به للقدرات الطبيعية التي تعمل على إدارة واستغلال الموارد النفطية التي أصبحت مصدر رئيسي للدخل.

1975 هو عام استحواذ الدولة على ملكية شركة البترول الوطنية الكويتية بالكامل، حتى تبدو عملياتها متكاملة.

حيث تعتمد على مصفاة الشعبية النفطية، بالإضافة لقدرتها على التسويق للمنتجات البترولية في (مصفاة الأحمدي) في السوق المحلي والدولي.

تطور شركة البترول الوطنية الكويتية

تطورت شركة البترول الوطنية الكويتية عام 1980 حيث تم تأسيسها باعتبارها مؤسسة البترول الكويتية ضمن الأصول التي تمتلكها دولة الكويت.

بما في ذلك شركة البترول الوطنية التي تم تحويلها تعتبر ضمن الشركات التابعة للمؤسسة.

حيث أصبح لدى الشركة مصفاتين عالية الجودة الأولى مصفاة ميناء عبد الله، الثانية مصفاة الأحمدي.

كما أنها كانت أيضًا تمتلك مصفاة أخرى ثالثة تعرف باسم (مصفاة الشعبية).

ولكن تم إغلاقها عام 2017 بعد أن تم إطلاق مشروع الوقود البيئي، ولقد بلغت الطاقة الإجمالية للمصفاتين 736 ألف برميل من النفط الخام باليوم.

كما بلغت طاقة تصنيع الغاز 2.5 مليار قدم مكعب قياسي في اليوم.

عدد محطات شركة البترول الوطنية الكويتية

قبل أن نتعرف على عدد المحطات التي تمتلكها الشركة، سنقدم لمحة عن التقنيات التي تستخدم الشركة فهي تعتمد على تقنيات للتكرير متطورة وحديثة، حيث يستخدم في مصفاة ميناء عبد الله وحدتين تقطير النفط الخام.

بالإضافة إلى أربعة وحدات لإنتاج الهيدروجين، بالإضافة لوحدتان من التكرير الهوائي للنفط المتبقي.

كما يستخدم أيضًا وحدة التقطير الفراغي، مع وحدتا التفحيم، ووحدة تكسير الهيدروجين.

أما مصفاة الأحمدي التقنية المستخدمة في التكرير هي أربعة خطوط لوحدات أنظمة التكرير الهوائي للنفط المتبقي.

بالإضافة إلى وحدة إنتاج الهيدروجين مع وحدة استرجاع الهيدروجين + وحدات معالجة الهيدروجين بالتقطير + وحدات استرجاع الكبريت + مرافق تحبيب وتخزين الكبريت المجمعة.

أما المحطات التي تمتلكها الشركة لتعبئة الوقود في عدد كالآتي:-

63 محطة لتعبئة الوقود في جميع أرجاء مدينة الكويت.

3 محطات متنقلة.

هذا بالإضافة لوضع خطة لبناء 99 محطة وقود أخرى.

هذا بالإضافة إلى اتجاه الشركة في عام 2004 بتحويل ملكية أصولها التسويقية في السوق المحلية، مثل محطات وقود أخرى للشركات الخاصة، وامتلاك مصنع زيت تشحيم.

مشاريع الخصخصة لشركة البترول الوطنية الكويتية