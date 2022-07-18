متطلبات نجاح الطالب في نظام المسارات الجديد بالسعودية واهم مواد نظام المسارات

متطلبات نجاح الطالب في نظام المسارات الجديد بالسعودية تجتهد المملكة العربية بشكلٍ دائم إلى تطوير وتحسين المرحلة الثانوية باستمرار بما يتماشى مع متطلبات العصر وما يحتاج إليه الطلاب من تطور، لذلك أطلقت وزارة التعليم السعودية مسارات الثانوي الجديدة هو نظام المسارات الجديد وهو نظام تعليمي يتكون من تسعة فصول دراسية يتم تدريسها خلال 3 سنوات يدرس الطالب في السنة الأولى مجالات علمية وإنسانية متنوعة، ثم تليها سنتان تخصصيتان الهدف من هذا النظام هو نقل الطالب من طالب ملتقي للمعرفة إلى طالب مشارك ومنتج للمعرفة، وذلك من أجل إعداده للحياة وإكمال تعليمه بعد المرحلة الثانوية بالإضافة إلى منحه فرصة المشاركة في سوق العمل بدلا من يكون مستهلكا للمعرفة فقط.

متطلبات نجاح الطالب في نظام المسارات الجديد بالسعودية

نظام المسارات الجديد في السعودية أصدرته وزارة التعليم في السعودية لتحقيق متطلبات التنمية الوطنية في المملكة لما نواجه من متطلبات للعصور القادمة عصور التكنولوجيا، وذلك من خلال توفير الفرص والبدائل أمام طالب المرحلة الثانوية ليختار المسار المناسب لميوله وقدراته، والذي يمده بالمهارات الحديثة التي تساعده في إكمال تعليمه بعد المرحلة الثانوية متطلبات نجاح الطالب ومن اهم هذه المتطلبات التي حددتها وزارة التعليم في المملكة ما يلي:

يجب على الطالب النجاح في جميع المقررات الدراسية وأن يجهز مشروع التخرج مع إنجاز ساعات الأعمال التطوعية. يعتبر الطالب ناجح في نظامِ المسارات الجديد إذا نال 50 درجة من الدرجة المخصصة للمادة الدراسية. يشترط حصوله على 20% من درجة الاختبار النهائي أي ما يعادل 8 درجات. في حالة عدم نجاح الطالب في اختبار الفصل الأول يتقدم للاختبار الثاني في الفصل الثاني وإذا لم ينجح في الفصل الثاني يتقدم إلى اختبار التعثر في بداية العام الدراسي الجديد. يقوم الطالب بالاحتفاظ بدرجاته في المهام الأدائية والمشاركة والتفاعل عند اختبار الدور الثاني والتعثر وتكون درجة الاختبار من 60 ما عدا مقررات التقويم المستمر أو المقررات التي تتطلب توزيع خاص. إذا لم ينجح الطالب في نصف المواد الدراسية يقوم بإعادة السنة.

اهم مواد نظام المسارات الجديد

المسار العام هو أحد المسارات التعليم الثانوي في نظامِ المسارات الجديد يهتم بتزويد الطالب بمهارات ومعارف وتخصصات متنوعة متعلقة بالعلوم الإنسانية والشرعية والتطبيقية وعلوم الإنسان، مع تعزيز التكامل بين المجالات العلمية والإنسانية ويتم تصنيف مواد نظام المسارات الجديد في المسارات الخمس إلى أربعة أقسام رئيسية وهي: