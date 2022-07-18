نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج التحصيلي 1443 “متي تظهر” طريقة الاستعلام عبر الرابط الرسمي “هيئة التقويم والتدريب” وتوكلنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد ظهور نتائج التحصيلي 1443 العديد من الطلاب داخل المملكة العربية السعودية يحاولون الوصول إلى الإجابة على سؤال متى تظهر نتائج اختبار التحصيلي الذي يعد من أهم الاختبارات التي تقوم بها هيئة تقويم التعليم والتدريب لكل الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة حتي يتم تحديد مستواهم العلمي من خلال هيئة خاصة بوزارة التعليم، وسوف نوضح لكم كافة التفاصيل عن هذا الموضوع.

موعد ظهور نتائج التحصيلي 1443

من المخطط الإعلان عن نتائج التحصيل للحاصلين علي الثانوية بشكل ورقي في يوم الأربعاء بتاريخ 20 يوليو الموافق 21/12/1443 بالإضافة إلى أنه يتم ظهور النتائج من خلال الرسائل النصية المدونة في سجلات الطلاب يوم الخميس بتاريخ 21 يوليو لكل الطلاب وتحددت هذه المواعيد وفقا على قرارات هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية، وهذا الاختبار يشتمل على قسمين هما الاختبار التحصيلي للمجالات النظرية والاختبار التحصيلي للمجالات العلمية.

خطوات الاستعلام عن التحصيلي

يستطيع كل الطلاب الاستفسار عن نتائج التحصيل من خلال الموقع الرسمي لهيئة التقويم والتدريب من خلال القيام بالخطوات التالية:

في البداية قم بالتوجه إلى الرابط الرئيسي الخاص بهيئة التقويم والتدريب etec.gov.sa.

ثم النقر على كلمة تسجيل ثم إدخال البيانات الخاصة بالموقع في الأماكن الخاصة بها.

بعد ذلك قم بالضغط على كلمة الاختبارات.

ثم الضغط على بيانات الاختبار.

في النهاية قم بالنقر على نتائج الاختبار التحصيلي.

الاستعلام عن نتائج التحصيلي 1443 توكلنا

يتاح الاستفسار عن نتائج اختبار التحصيل من خلال القيام بالخطوات التالية:

الذهاب إلى الرابط الإلكتروني الخاص بتوكلنا ثم إدخال المعلومات الخاصة في الأماكن المخصصة لها ثم الضغط على كلمة الخدمات ثم اختيار خدمة التعليم.

ثم النقر على كلمة النتائج الدراسية ثم الضغط على كلمة تفعيل خدمة ابلغني إذا تم توضيح النتائج.

التواصل مع هيئة التقويم والتدريب

بالنسبة للأرقام المخصصة لهيئة التقويم والتدريب فيمكن التواصل بين الطلاب وهيئة التعليم والتدريب بمنتهي السهولة من خلال التوجه إلى المقر الرئيسي لها أو التواصل على الرقم الهاتفي 920033555 أو التواصل من خلال البريد المتعلق بالهيئة وهو 11537 ويتاح أيضا التوجه إلى الرابط الرسمي بهيئة التعليم والتدريب للاستفسار عن أي شيء يخص اختبارات التحصيل سواء فيما يتعلق بالمواعيد أو ظهور النتائج.