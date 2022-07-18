نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الرابط والشروط” التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية لحملة الثانوية kkmar.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض معكم رابط التسجيل في كلية الملك خالد لعسكرية لحملة الثانوية 2022، حيث زاد البحث عنها من قبل الطلاب من خريجي المرحلة الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية، وهذا سواء العلمي أو الأدبي، وسنتابع معكم في هذا المقال الشروط الجديدة الخاصة بالتقديم للعام الدراسي الجامعي 1444 هجريا التي أعلنت عنها لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية، وسنضع لكم رابط استمارة التسجيل والطريقة الصحيحة لتقديم الطلب، كل هذه التفاصيل في موقع ثقفني، فتابعوا المقال حتى النهاية.

التقديم على كلية الملك خالد العسكرية

أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية وهذا عبر حساب وزارة الحرس الوطني على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن موعد فتح باب التسجيل للعام الدراسي 1444 هـ، وذلك لحملة الشهادة الثانوية، وقد أعلنت عن الشروط وتعليمات التقديم والتسجيل، وسنتعرف معكم في هذا المقال على ذلك باختصار دون تطويل، فتابعوا معنا.

مواعيد التقديم بكلية الملك خالد العسكرية

وحسب ما جاء في البيان الذي نشرته الوزارة في تغريدتها، فقد تم الإعلان عن المهلة التي سيتاح فيها لخريجي الثانوي التقديم بالكلية إلكترونيا، حيث المواعيد كالآتي:

لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بـ ⁧#وزارة_الحرس_الوطني⁩ تعلن عن موعد فتح باب التسجيل للعام الدراسي 1444هـ لحملة الشهادة الثانوية عن طريق الموقع الإلكتروني على الرابط التالي:

⁦https://t.co/1wSEkGB3wO pic.twitter.com/KUIgHaHyp0 — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بـ ⁧#وزارة_الحرس_الوطني⁩ تعلن عن موعد فتح باب التسجيل للعام الدراسي 1444هـ لحملة الشهادة الثانوية عن طريق الموقع الإلكتروني على الرابط التالي:

⁦https://t.co/1wSEkGB3wO pic.twitter.com/KUIgHaHyp0 — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) July 13, 2022

يبدأ التقديم من يوم الاثنين الموافق 19 ذو الحجة 1443 هجري، بدءا من الساعة ال10 صباحا.

يستمر التقديم حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت الرياض، وهذا في تمام يوم السبت الموافق 24 ذو الحجة 1443.

وقد تابعنا معكم طريقة التقديم في كلية الملك عبدالعزيز الحربية، وكلية الملك عبدالله للدفاع الجوي، حيث يمكنكم متابعة كافة طرق التقديم بمختلف الكليات العسكرية هنا في موقع ثقفني.

شروط كلية الملك خالد الحرس الوطني

وقد أعلنت أيضا الكلية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي عن الشروط المطلوبة لحملة شهادة الثانوية بالمملكة، وهذه الشروط كما يلي فتابعوا:

يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ومن نشأ خارج المملكة مع والديه في خدمة المملكة يمكنه التقديم أيضا.

حسن السير والسلوك، وعدم وجود أي حكم سابق في حق الطالب بخصوص شرفه وأمانته.

عدم الزواج من غير سعودية.

ألا يزيد السن عن 22 عاما، ولا يقل عن 17 سنة.

يتناسب الطول مع الوزن، وهذا بحد أدنى (165 سم وزن 52 كجم) حتى (188 سم وزن 95 كجم) وهذا كحد أقصى.

أن يكون خريج الثانوية هذا العام تخصص علوم طبيعية انتظام نهاري، بمعدل لا يقل عن 80 بالمائة.

درجة اختبار القدرات والتحصيلي لا يقل عن 60 بالمئة في كليهما، واجتياز اختبار كفايات اللغة الانجليزية.

اجتياز كافة الاختبارات والفحوصات الطبية والمقابلة الشخصية، وهذا في مرحلة فرز المقبولين مبدأيا.

رابط التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية لحملة الثانوية

وللتسجيل بشكل صحيح اتبع الخطوات التالية: