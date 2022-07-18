moe.gov.sd موقع الاستعلام عن شهادة الأساس في السودان 2022 ولاية الخرطوم برقم الجلوس

موقع الاستعلام عن شهادة الأساس في السودان 2022 فقد شهدت محركات البحث خلال الساعات الأخيرة عمليات بحث متعددة لكي يتم الاستعلام عن نتائج شهادة الأساس في السودان وبشكل خاص في ولاية الخرطوم، وذلك بالتزامن من إعلان وزارة التربية والتعليم السودانية عن تفاصيل الإعلان عن النتائج وعن الموعد المحدد، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتائج شهادة الأساس في السودان 2022 في الخرطوم برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

نتيجة شهادة الأساس في السودان 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية رسميا بيان يتضمن تفاصيل إعلان نتائج طلاب الشهادة الخاصة بالأساس في جميع المحافظات السودانية، حيث أكدت أن النتائج سوف يتم الإعلان عنها رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث أكدت الوزارة أن عمليات تصحيح الامتحانات الخاصة بجميع الطلاب في مختلف المدارس بجميع المحافظات قد انتهت خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعدما انتهت امتحانات الطلاب في الموعد المحدد بناء على الجدول الرسمي المخصص والمعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم السودانية، حيث أكدت الوزارة أن نتائج الخاصة بالطلاب تمر في هذا التوقيت بالمرحلة الأخيرة وهي رصد النتائج والدرجات الخاصة بالطلاب قبل أن يتم اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم السوداني، حيث يتم طرح النتائج إلكترونيا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السودانية، ليتم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب ليتم استخراج النتيجة.

موقع الاستعلام عن شهادة الأساس في السودان 2022

وقد تفعيل الرابط الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم السودانية لكي يتم استخراج النتائج الخاصة بطلاب الشهادة الأساس في جميع أنحاء السودان، وبشكل خاص في ولاية الخرطوم التي تمتلك أعداد كبيرة من الطلاب في جميع المدن المختلفة، ويتم استخراج النتائج من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.