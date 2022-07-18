نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر moe.gov.sd موقع الاستعلام عن شهادة الأساس في السودان 2022 ولاية الخرطوم برقم الجلوس في المقال التالي
موقع الاستعلام عن شهادة الأساس في السودان 2022 فقد شهدت محركات البحث خلال الساعات الأخيرة عمليات بحث متعددة لكي يتم الاستعلام عن نتائج شهادة الأساس في السودان وبشكل خاص في ولاية الخرطوم، وذلك بالتزامن من إعلان وزارة التربية والتعليم السودانية عن تفاصيل الإعلان عن النتائج وعن الموعد المحدد، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتائج شهادة الأساس في السودان 2022 في الخرطوم برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم.
نتيجة شهادة الأساس في السودان 2022
أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية رسميا بيان يتضمن تفاصيل إعلان نتائج طلاب الشهادة الخاصة بالأساس في جميع المحافظات السودانية، حيث أكدت أن النتائج سوف يتم الإعلان عنها رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث أكدت الوزارة أن عمليات تصحيح الامتحانات الخاصة بجميع الطلاب في مختلف المدارس بجميع المحافظات قد انتهت خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعدما انتهت امتحانات الطلاب في الموعد المحدد بناء على الجدول الرسمي المخصص والمعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم السودانية، حيث أكدت الوزارة أن نتائج الخاصة بالطلاب تمر في هذا التوقيت بالمرحلة الأخيرة وهي رصد النتائج والدرجات الخاصة بالطلاب قبل أن يتم اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم السوداني، حيث يتم طرح النتائج إلكترونيا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السودانية، ليتم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب ليتم استخراج النتيجة.
موقع الاستعلام عن شهادة الأساس في السودان 2022
وقد تفعيل الرابط الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم السودانية لكي يتم استخراج النتائج الخاصة بطلاب الشهادة الأساس في جميع أنحاء السودان، وبشكل خاص في ولاية الخرطوم التي تمتلك أعداد كبيرة من الطلاب في جميع المدن المختلفة، ويتم استخراج النتائج من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.
- في البداية يتم الدخول بشكلٍ مباشر إلى موقع وزارة التربية والتعليم السودانية.
- ومن ثم يتم اختيار أيقونة استخراج نتائج شهادة الأساس.
- يتم إدخال اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل صحيح في المكان المخصص.
- يتم اختيار أيقونة استخراج أيقونة استخراج النتيجة الخاصة بالطالب والتي تظهر مباشرة عبر الموقع لتتضمن كافة الدرجات والمعدل الخاص بالطالب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر moe.gov.sd موقع الاستعلام عن شهادة الأساس في السودان 2022 ولاية الخرطوم برقم الجلوس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.