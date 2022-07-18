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عمر شويل - جدة كيفية التسجيل في المعهد السعودي الياباني ومدة الدراسة ٬ والذي يعتبر من أفضل المعاهد في السعودية التي تقدم البرامج التعليمية للمواطنين السعوديين ، حيث يكون الخريجون من المعهد مؤهلين بشكل جيد للانخراط في سوق العمل وصيانة السيارات بشكل احترافي.

من خلال موقع ثقفني سنتعرف على كيفية التسجيل في المعهد السعودي الياباني وشروط التسجيل وكل ما يخص التفاصيل الأخرى.

ما هو المعهد السعودي الياباني

من المعاهد المميزة في السعودية.وكانت بداية هذا المعهد في سبتمبر من العام 2000 م ، في إطار تقديم العديد من البرامج التعليمية في مجال السيارات لمواطني المملكة المقيمين بها .

بالإضافة إلى ذلك ، يهدف المعهد إلى تأمين فرص عمل للخريجين مع المسؤولين عن توزيع المركبات اليابانية في المملكة العربية السعودية.

كما يقدم المعهد برامج تدريبية تطبيقية عالية المستوى في مجال صيانة السيارات.

كيفية التسجيل في المعهد السعودي الياباني



للتسجيل في المعهد السعودي الياباني للسيارات يجب اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى الموقع الرسمي للمعهد السعودي الياباني للسيارات.

انقر فوق الزر “قبول وتسجيل”.

اضغط فوق خيار “التسجيل” من القائمة المنسدلة.

عرض الشروط والتعليمات ؛ ثم وافق عليه.

أدخل رقم الهوية الوطنية للشخص الراغب في التسجيل.

تحميل الهوية الوطنية بصيغة PDF.

أرفق نسخة من رخصة القيادة أو جواز السفر.

استخدم القوائم لكتابة تاريخ الميلاد.

أضف الاسم الكامل لمقدم الطلب باللغة العربية.

قم بتحميل صورة شخصية بتنسيق PDF أو JPG أو GIF.

تسجيل الجنسية ومكان الميلاد.

حدد حالتك الاجتماعية ، ثم أدخل عنوانك الحالي.

قم حدد المدينة الحالية ثم أدخل تفاصيل الاتصال.

استمر في إدخال معلومات الطالب المطلوبة.

أضف معلومات التعليم ومعلومات الوالدين.

انقر فوق أيقونة معاينة التطبيق عند الانتهاء.

تحقق من البيانات ، ثم اضغط على إرسال.

اكتب رمز التحقق ثم اضغط على الزر النشط.

طباعة استمارة التقديم للمعهد بعد استكمال الخطوات.

ما هي شروط الدراسة في المعهد السعودي للسيارات



يشترط للدراسة في المعهد السعودي الياباني:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويحمل الهوية الوطنية.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 25 سنة.

اجتياز اختبار القبول والفحص الطبي والمقابلة الشخصية.

لم يتلق مقدم الطلب أي دعم من صندوق تنمية الموارد البشرية ، باستثناء الدعم التحفيزي.

ألا يكون المتقدم مسجلاً في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. إذا كان مسجلاً ، يجب أن يتوفر إبراء ذمة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

يجب تقديم شهادة الثانوية الأصلية عند القبول النهائي للطالب.

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مدة الدراسة في المعهد السعودي



مدة الدراسة في المعهد السعودي الياباني سنتان تتكون من أربعة فصول دراسية يضاف إليها نصف عام تدريب بعد الانتهاء من الفصول الدراسية. يُطلب من الطلاب إكمال مدة الدورة في جميع الدورات البالغة 2824 ساعة خلال جميع الفصول الدراسية ، بالإضافة إلى إكمال البرنامج التدريبي لمدة 8 أسابيع من التدريب ، بالإضافة إلى إكمال برنامج التدريب المشترك لمدة 6 أشهر في الشركة.

المناهج الدراسية في المعهد السعودي



يتلقى الطالب في المعهد السعودي الياباني للسيارات مناهج تقنية وكيفية صيانة السيارات اليابانية ، بهدف تأهيل طلاب من ذوي الخبرة العلمية يعادل المستوى الثالث لفني سيارات في اليابان. فيما يلي المناهج التي تدرس في المعهد العالي: