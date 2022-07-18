رابط نتائج التاسع 2022 حسب الاسم موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy

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عمر شويل - جدة رابط نتائج التاسع 2022 الدورة الأولى، يترقب طلاب التاسع والإعدادية الشرعية خلال الأيام القليلة القادمة ظهور نتائج التاسع 2022 ونتيجة الإعدادية الشرعية الدورة الأولى، والتي من المقرر أن تقوم وزارة التربية السورية بالإعلان عنها خلال الأيام المقبلة بمشيئة الله تعالى، وذلك بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقد زادت في الساعات الماضية عمليات البحث من قبل طلاب الصف التاسع العام وطلاب الإعدادية الشرعية في كافة المحافظات والمدن السورية مع اقتراب ظهور نتائج التاسع ونتائج الإعدادية الشرعية خلال الأيام القليلة القادمة، حيث من المقرر أن تقوم وزارة التربية السورية الإعلان عن ظهور نتائج التاسع 2022 من خلال موقع وزارة التربية السورية على شبكة الإنترنت، وذلك للتسهيل على الطلاب وذويهم الحصول على النتائج فور أن يتم الإعلان عنها.

وكان طلاب التاسع والإعدادية الشرعية قد انتهوا من أداء اختبارات الدورة الأولى قبل نحو شهر من الآن، حيث يعيش طلاب التاسع وأولياء أمورهم حالة من الترقب والانتظار من أجل ظهور نتائج نهاية العام الدراسي 2022 الدورة الأولى.

وكانت وزارة التربية السورية خلال الأيام الماضية قد أعلنت عن ظهور نتائج البكالوريا 2022 الدورة الأولى عبر موقع وزارة التربية السورية حيث قام طلاب البكالوريا باستخراج نتائجهم في الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي عبر موقع وزارة التربية السورية حسب الاسم بعد أن قامت الوزارة بالاعلان عن نتائجهم.

نتائج التاسع 2022 الدورة الأولى

يتم حالياً عمليات رصد درجات طلاب التاسع والإعدادية الشرعية وتصحيح أوراق إجابات الطلاب في مختلف المواد الدراسية التي أدى فيها الطلاب امتحانات نهاية العام الدراسي، حيث من المقرر أن تقوم وزارة التربية السورية باعتماد نتائج التاسع 2022 الدورة الأولى خلال الفترة القادمة، فور الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد درجات الطلاب، حيث ستكون النتائج متاحة من خلال موقع وزارة التربية السورية على الانترنت.

رابط نتائج التاسع 2022 موقع وزارة التربية السورية

وقد تقرر أن يتم الاعلان عن نتائج التاسع ونتيجة الإعدادية الشرعية 2022 الدورة الأولى من خلال موقع وزارة التربية السورية على الإنترنت، حيث ستكون النتائج متاحة لكافة طلاب التاسع وطلاب الإعدادية الشرعية فور الإعلان عنها من قبل وزارة التربية السورية، وذلك لكافة طلاب التاسع في مختلف المحافظات والمدن السورية، وذلك من خلال زيارة moed.gov.sy فور أن يتم الإعلان عن ظهور النتائج.

نتائج التاسع حسب الاسم

وتقوم وزارة التربية السورية بخدمة استخراج نتائج التاسع حسب الاسم عبر موقع وزارة التربية السورية، حيث يتمكن طلاب التاسع أولياء أمورهم استخراج النتائج حسب الاسم فقط يقوم الطالب باختيار نتائج التاسع أو نتائج الاعدادية الشرعية، ومن ثم الضغط على تبويب حسب الاسم، ومن ثم يقوم باختيار المدينة التابع لها، ثم يقوم بكتابة اسمه، ومن ثم يقوم بالضغط على زر عرض النتيجة من أجل أن تظهر له النتيجة في الحال.