طريقة التسجيل في معهد الإدارة العامة بالسعودية لعام 1444 ipa.edu.sa

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عمر شويل - جدة يرغب الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية في معرفة كيفية الالتحاق بمعهد الإدارة العامة 1443 وشروط القبول لأن معهد الإدارة العامة يعتبر من أهم مؤسسات الدولة الواحدة ذات الكيانات القانونية. بالإضافة إلى الرغبة في تحسين الموظفين من خلال العمل على الفردية والتنمية في شكل عمل، لتأهيلهم للعمل، لتولي مسؤوليات مختلفة، وفي هذه المقالة سوف تتعلم كيفية التسجيل في المعهد وشروط القبول للإدارة الدولة 1444.

كيفية التسجيل في معهد الإدارة العامة 1444

قام معهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية بفتح باب التسجيل حتى يتمكن الخريجون والتدريب الداخلي وجميع المستفيدين المرتبطين بمعهد المملكة من الاستمتاع بجميع خدمات المنصة الإلكترونية للمعهد من خلال:

تحتاج إلى الوصول إلى الموقع الرسمي للمعهد من هنا.

انقر فوق قسم الخدمات الإلكترونية.

في هذه المرحلة، يحتاج المستخدم إلى تحديد ما إذا كان متدربًا، أو خريجًا، أو وكالة حكومية، وما إلى ذلك، ينتمي إلى إدارة المعهد.

تحديد الخدمة التي يرغب المستفيد في الحصول عليها.

انقر فوق مربع التشغيل.

أخيرًا، يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة وطلب الخدمة.

شروط القبول في معهد الإدارة العامة 1444

بعد تعلم كيفية التسجيل في معهد الإدارة العامة 1443، لا تنسى الشروط التي يجب أن يستوفيها خريجو الكلية أو حاملي شهادات الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بمعهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية، وهي:-

يشترط في المرشحين لمعهد الإدارة العامة أن يكونوا من مواطني المملكة العربية السعودية، والذين لديهم أم سعودية معفون من الجنسيات الأخرى.

يجب أن ينتمي المتقدمون الحاصلون على دبلوم المدرسة الثانوية إلى الكليات التالية (العلوم الاجتماعية – العلوم الإدارية – علوم الشريعة – العلوم الطبيعية) أو على الأقل مؤسسة علمية بدرجة كلية جيدة.

للمتقدمين ذوي التعليم العالي، يجب أن يكون تقييمه العام “ممتاز” على الأقل.

المستندات المطلوبة للقبول في معهد الإدارة العامة 1444

هناك مجموعة من الوثائق والمستندات التي يجب توفرها عند التقديم إلى معهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية:-

لم يتم اعتماد شهادة الثانوية العامة الأصلية ونسختها المعتمدة.

نسخة مصدقة من هوية مقدم الطلب.

صورة مصدقة عن خلاصة القيد للمرأة.

كيفية الاتصال بمعهد الإدارة العامة لعام 1444

لا يقوم معهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية بالاتصال به للإجابة على جميع الأسئلة والطلبات فحسب، بل يوفر أيضًا عدة طرق للحصول على اقتراحات للطلاب من مختلف التخصصات أهمها: