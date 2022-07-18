موعد بدء العام الدراسي الجديد وزارة التعليم تعلن التقويم الدراسي للعام 1444هـ للتعليم العام والجامعي والتدريب التقني

هناك الكثير من التساؤلات التي تدور حول التقويم الدراسي الخاص بالعام الجديد 1444 للتعليم الجامعي والتدريب التقني، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية أنه سوف يبدأ من يوم 1 صفر وسوف ينتهي يوم 4 من ذي الحجة، هذا بمعنى أنه يتضمن تسعة وثلاثون اسبوعًا، وهذا يعني أن الفصل الدراسي الواحد سوف يضمن ثلاثة عشر اسبوعيًا أما بالنسبة للإجازات المختلفة خلال العام الدراسي فسوف تكون في ستة وخمسون يومًا، ومن المعلن أيضًا أن يبدأ الفصل الدراسي الأول كما هو محدد يوم الأحد الموافق 1444/2/1هـ، على أن ينتهي في يوم الخميس الموافق 1444/4/30هـ، أما بالنسبة للفصل الدراسي الثاني فيكون بدايته يوم الأحد 1444/5/10هـ، والذي سوف ينتهي يوم الخميس الموافق 1444/8/10هـ، وأوضحت أيضًا بداية الفصل الدراسي الثالث والذي سوف يكون بدايته يوم الأحد الموافق 1444/8/20هـ، وسوف ينتهي في يوم الخميس الموافق 1444/12/4هـ.

التقويم الدراسي للعام 1444هـ للتعليم العام والجامعي

التقويم الدراسي للعام الدراسي يحقق الاستثمار لهذا العام، كما أنه يعمل على رفع المستوى المعرفي والمعماري لجميع الطلاب، كما يعمل التقويم الجديد في زيادة تطور المناهج المختلفة، كما أنه يساهم في إدخال الكثير من المواد الدراسية الهامة الجديدة، كما أن التقويم الجديد لهذا العام يمنح الكلاب الكثير من الإجازات المختلفة خلال فترة الدراسة وهذا قد يعطي الكثير منهم الشعور بالنشاط والحيوية والقدرة على استكمال الدراسة بشكل أفضل.

موعد بدء العام الدراسي الجديد

أما عن المدارس الأجنبية فسوف يتم تطبيق نظام الفصلي أو الربعي، وقد أعلنت الوزارة أن الدراسة سوف تبدأ للفصل الدراسي الاول يوم الاحد الموافق 1 / 2 / 1444 هـ والموافق 28 / 8 / 2022م، وسوف ينتهي يوم الخميس الموافق 12 / 6 / 1444 هـ و الموافق 5 / 1 / 2023 م ، أما عن الفصل الدراسي الثاني فسوف تكون بدايته يوم الأحد 22 / 6 / 1444 هـ و الموافق 15 / 1 / 2023 م، وينتهي يوم الخميس الموافق 19 / 11 / 1444 هـ والموافق 8 / 6 / 2023 م.