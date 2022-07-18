الخدمات المقدمة من منصة قوي العاملين بقطاع الأعمال

منصة قوي من أهم المنصات الإلكترونية داخل المملكة، تم إنشاء منصة قوي في شهر أبريل لعام 2019م وكل يوم في تطور دائم لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين بالمملكة العربية السعودية، وبناءا على ذلك منصة قوي من أهم منصات وزارة الموارد البشرية بالمملكة، منصة قوي توضح عن الخدمات الإلكترونية الخاصة بقطاع الأعمال في السعودية، ولذلك قامت في الفترة الأخيرة بتطوير سرعة التخلص من كافة الإجراءات، منصة قوي هي المنصة التي تقوم بالتواصل بين العاملين داخل القطاع الخاص والمنشآت التابعين لها، وأضاف إلى ذلك أن نقوم من خلال موقعنا المتميز بعرض جميع الخدمات الإلكترونية الهامة المقدمة لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين من منصة قوي .

الخدمات المقدمة من منصة قوي:

منصة قوي تقدم خدمة إصدار التصاريح أو الشهادات الخاصة بوزارة الموارد البشرية بالمملكة. تقدم هذه المنصة خدمة تغيير وتنظيم الأعمال. تقدم المنصة بتقديم خدمة إصدار تصاريح العمل أو تجديدها للعمال الوافدين. خدمة الاستثمارات المختلفة والعديدة بالمملكة. منصة قوي تقوم بتوفير خدمة الإطلاع على جميع التقارير الشهرية الخاصة بالمؤسسات والمنشآت. توفير خدمة طلبات نقل العاملين أو تغيير النظام الوظيفي لهم.

التسجيل في منصة قوى :

يجب علي المتقدم الدخول على منصة قوى الإلكترونية. ثم بعد ذلك الضغط على أيقونة تسجيل. يجب علي المتقدم إدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة الخاصه بالمستفيد، وتاريخ الميلاد، رقم الهاتف الجوال، والتأكد من صحتها . ثم النقر على كلمة “التالي”. يجب قراءة جميع الشروط والاحكام الموضحة لسيادتكم علي الموقع والموافقة عليها. سوف يتم تفعيل الحساب بعد اتباع جميع الخطوات من منصة قوى بالسعودية.

منصة قوى بالمملكة العربية السعودية تقدم العديد من الخدمات العديدة لجميع المواطنين السعوديين لقطاع الأعمال، حيث أن هذه المنصة لجميع المواطنين المستفيدين داخل أراضي السعودية وخذا لكي يتم الاستفادة من جميع الخدمات المقدمة لسيادتكم من خلال موقع ثقفني هذا، وأشار إلى ذلك أن وزارة الموارد البشرية بالسعودية تقوم بتوفير أسهل طريقة للمستفيدين لكي يتم التسجيل داخل منصة قوي، ولذلك قمنا بعرض كافة الخطوات لكي يتم التسجيل، وتوضيح رابط منصة قوى.