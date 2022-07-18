نتائج الصف الثامن ولاية الخرطوم 2022 رابط نتيجة شهادة الأساس في السودان جميع الولايات

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عمر شويل - جدة نتائج السودان ولاية الخرطوم، يهتم العديد من الطلاب في مختلف الولايات السودانية الآن بشكل عام بالتعرف على نتائج شهادة التأسيس 2022، حيث جاءت نتيجة عمليات البحث المتعددة التي تجريها محركات البحث للوصول إلى الدرجات التي حصل عليها الطلاب أثناء الاختبار في الدورة الأولى، والتي تم الانتهاء منها وفقًا للضوابط والإجراءات المعتمدة بشكل عام من قبل وزارة التربية والتعليم السودانية، ونوضح لكم كيفية الاستعلام عن النتائج في ولاية الخرطوم، هذا وأن الوزارة حريصة على رصد الدرجات بشكل حيادي وموضوعي دون الاخلال في حقوق الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات.

نتائج شهادة الصف الثامن الخرطوم الأساسية 2022

وفقا لبيان صادر عن وزارة التربية والتعليم في السودان، فإن عملية تعديل امتحانات الشهادات الرئيسية في جميع أنحاء السودان بدأت رسميًا بشكل مباشر من قبل جميع اللجان في الفترة النهائية بعد أن أكمل الطلاب امتحاناتهم، وقالت وزارة التربية السودانية إن الأمر انتهى رسميًا، حيث تقوم بعض الولايات بتنسيق النتائج ليتم عرضها، لذلك تقوم هذه الدول بتحميل نتائج الطلاب مباشرة من البوابة الإلكترونية لنتائج الامتحانات الكبرى، بنسبة نجاح 92٪، لذلك وبعد حصول الوزارة على علامة نهائية كاملة تبين أن هناك أكثر من 12 طالبًا، ستتم مراقبتها وإضفاء الطابع الرسمي عليها من خلال نتائج جميع الشهادات الأساسية الأخرى على مستوى المحافظة خلال الساعات القليلة القادمة، وقد أكدت أنه سيتم الإعلان عنها رسميًا بعد المرحلة النهائية.

رابط استخراج نتائج الصف الثامن في ولاية الخرطوم 2022 شهادة التأسيس

يمكن لجميع الطلاب الحصول بسهولة على نتائج الشهادة الأساسية في السودان عام 2022 باتباع الخطوات التالية:-