أنطونيو جوتيريش يدعو COP27 لتحويل الطاقة المتجددة إلى ثورة دائمة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 يوليو 2022 07:29 مساءً - دعا أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، إلى تعاون أقوى بين الدول في مواجهة أزمة المناخ، قائلا "نحن بحاجة إلى أن نثبت في COP27 أن ثورة الطاقة المتجددة جارية".

وقال أمين عام الأمم المتحدة: "أكثر ما يزعجني هو أننا في مواجهة هذه الأزمة العالمية، نفشل في العمل معًا كمجتمع متعدد الأطراف، حيث تواصل الدول لعب لعبة اللوم بدلاً من تحمل المسؤولية عن مستقبلنا الجماعي"، جاء ذلك خلال مشاركته في حوار بطرسبرج.

وأوضح جوتيريش "أرادت الدول الصناعية تقديم 100 مليار دولار أمريكي سنويًا بحلول عام 2020 لتمويل مشاريع المناخ في البلدان الأفقر في جنوب الكرة الأرضية، لكنهم أخطأوا الهدف، ومن المتوقع أن يصل العدد الإجمالي إلى 80 مليار فقط مشيرا الى أن الأرقام النهائية غير متوفرة الآن.