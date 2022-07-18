بوتين: العقوبات الغربية تحد كبير ولن نستسلم وسنخرج من هذا المأزق سريعا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 يوليو 2022 07:29 مساءً - ندد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بالعقوبات الغربية المفروضة ضد بلاده، إنها تمثل تحديًا كبيرًا لروسيا، إلا أن بلاده لن تستسلم وستعمل على الخروج من هذا المأزق بشكل سريع باستخدام إمكاناتها.

وذكر بوتين- خلال رئاسته اجتماع مجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية اليوم في موسكو-أنه "مع إدراك الكم الهائل من الأزمات التي نواجهها بسبب العقوبات الاقتصادية، سنبحث عن حلول جديدة بشكل مكثف، باستخدام الوسائل التكنولوجية المتاحة للدولة الروسية التي تم إنجازها بالفعل، ونعمل على تطويرها بواسطة الشركات المحلية في الوقت الراهن"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية.

وأقر بوتين بأن الخروج من مآزق العقوبات، مهمة صعبة للغاية، والسلطات الروسية تدرك ذلك جيدا.. وقال:إننا لا نستطيع أن نتطور بشكل منفصل عن بقية العالم، لكن الأمر لن يكون بهذه الطريقة، فمن المستحيل بناء أسوار ضخمة في عالمنا المفتوح اليوم.

في سياق آخر.. لفت بوتين إلى أن معدل الفقر فى روسيا انخفض إلى بنسبة 11%.. مشددا على أنه لا يمكن التوقف عند هذه النتيجة.

وأضاف: أن أحد الأهداف الرئيسية للمشاريع الوطنية بالإضافة إلى محاربة الفقر هو تحسين الوضع المالي للمواطنين في روسيا.

ودعا الرئيس الروسي أعضاء مجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية إلى تقديم حلول محددة يمكن تنفيذها في المستقبل القريب لتنفيذ المشاريع الوطنية.

ووجه بوتين الحكومة لإنشاء آلية لتمويل شركات التكنولوجيا الروسية سريعة النمو، قائلا: "إن العديد من شركات التكنولوجيا الروسية سريعة النمو، مثل (Ozon وYandex)، مولت مشاريعها من الأسواق الغربية، التي نواجه صعوبات معها اليوم، ومن الضروري إنشاء مثل هذه الآليات في النظام المالي الروسي".

من جانبه.. أمر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، القوات الروسية العاملة في أوكرانيا بإعطاء الأولوية لتدمير الصواريخ والمدفعية بعيدة المدى للجيش الأوكراني، والتي تستخدم لقصف أراضي دونباس.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية- في بيان صحفي اليوم- أن شويجو أعطى هذا الأمر أثناء تفقده مجموعة قوات "فوستوك" (الشرق) الروسية، التي تنفذ مهام العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأشار إلى أن شويجو استمع لتقرير قائد المجموعة الفريق رستم مرادوف حول الوضع الحالي، وما تم إحرازه من تقدم في تنفيذ المهام القتالية في منطقة مسؤوليته"، مشيرا إلى أن الوزير الروسي نوه بتعزيز القدرات الهجومية لمجموعة "فوستوك" وأصدر تعليمات لقائدها بإعطاء الأولوية للقضاء بأسلحة عالية الدقة على الصواريخ والمدفعية بعيدة المدى للعدو، التي تستخدم لقصف المناطق السكنية في "دونباس" بشكل متعمد وفي حرق حقول القمح ومرافق تخزين الحبوب.

يُذكر أن شويجو تفقد، في وقت سابق، مجموعتي "الجنوب" و"الوسط" الروسيتين العاملتين في أوكرانيا، ووجه بتعزيز عمل العسكريين الروس؛ لمنع القوات الأوكرانية من شن ضربات صاروخية ومدفعية مكثفة على مدن دونباس.