الوكالة الدولية للطاقة تحث أوروبا على خفض استهلاك الغاز فورا

جدة - نرمين السيد - حذرت الوكالة الدولية للطاقة بأن أوروبا يجب عليها اتخاذ خطوات فورية لخفض استهلاكها من الغاز قبل الشتاء، ودعت الحكومات على وضع حد لاستخدام مكيفات الهواء والبدء فى بيع الغاز للصناعات من خلال المزادات، وإلا فقد تضطر إلى ترشيد استخدام الغاز فى أكثر الشهور برودة.





وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول، فى تقرير صدر اليوم الإثنين، إن "تحركات روسيا الأخيرة لزيادة الضغط على تدفقات الغاز الطبيعى إلى أوروبا، فضلًا عن غيرها من الاضطرابات الأخيرة فى الإمدادات، هى بمثابة إنذار أحمر للاتحاد الأوروبى".

وحث بيرول -بحسب ما نقلته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية- الحكومات على "التحرك الآن والاستفادة من كل يوم متبقٍٍ" لملء منشآت تخزين الغاز خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مضيفًا أن ارتفاع الأسعار قد حد بالفعل من بعض الاستهلاك، لكن "هناك حاجة إلى تخفيضات إضافية كبيرة من أجل تهيئة أوروبا لشتاء قاسٍ قادم".

وذكر بيرول أن آخر تحليل صدر عن الوكالة يشير إلى أن أوروبا فى حاجة إلى الحد من الاستهلاك بمقدار 12 مليار متر مكعب بدءًا من الآن وحتى بداية موسم التدفئة، وهو ما يعادل حمولة 130 ناقلة تحمل الغاز الطبيعى المسال.

وتأتى دعوة الوكالة الدولية للطاقة، التى تعد جهة رقابية معنية بالطاقة فى دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، فى وقت من المنتظر أن تعلن فيه بروكسل هذا الأسبوع عن خطة لتخفيض استهلاك الغاز من أجل الشتاء، التى توصى من خلالها بإجراءات تتخذها دول الاتحاد الأوروبى من أجل خفض استهلاك الغاز.

وتواصلت المفاوضات بشأن الخطة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وركزت على ما إذا بإمكان المفوضية الأوروبية تطبيق نسب تخفيض مُستهدَفَة إلزامية للدول الأعضاء، وفقًا لمسؤولين فى الاتحاد الأوروبى.