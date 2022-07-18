الاتحاد الأوروبي: تأثيرات قطع إمدادات الغاز الروسي ستكون صعبة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 يوليو 2022 06:28 مساءً - قال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، إن الوضع مع إمدادات الغاز في المستقبل القريب يسبب القلق الأكبر في الاتحاد الأوروبي.

وقال “بوريل”، “نحن لا نناقش فرض عقوبات ضد الغاز الروسي، نحن نناقش النتائج المترتبة على تراجع إمدادات الغاز الروسي.. سنكون مستعدين لذلك، لن يكون سيناريو سهلًا، لكن يجب أن نكون مستعدين لذلك”.

وأضاف "يجب أن نظل يقظين.. لا أحد يعرف ما قد يحدث هذا الصيف".

وأكد بوريل أن تأثيرات قطع إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا ستكون صعبة.

وفي وقت سابق من اليوم، قررت شركة جازبروم الروسية، وقف إمدادات الغاز إلى ألمانيا عبر خط نورد ستريم 1 لأسباب خارجة عن إرادتها، حسبما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء.

وأعلنت شركة جازبروم حالة القوة القاهرة على إمدادات الغاز إلى أوروبا لعميل رئيسي واحد على الأقل ابتداء من 14 يوليو، نقلا عن خطاب للشركة اطلعت عليه “رويترز”.

ووفقًا للوثيقة، لم تتمكن شركة جازبروم من الوفاء بالتزامات التوريد لظروف استنائية خارجة عن إرادتها.

ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إن الرسالة كانت تشير إلى الإمدادات إلى ألمانيا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1.